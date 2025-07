Javított egy biztonsági hibát a Meta, melyet kiaknázva a Meta AI chatbot felhasználói hozzáférhettek más felhasználók promptjaihoz és a chatbot nekik küldött válaszaihoz – írja a TechCrunch.

A portálnak Sandeep Hodkasia, az AppSecure alkalmazásbiztonság-tesztelő vállalat alapítója számolt be a problémáról, melyet ő fedezett fel, és még 2024. december 26-án tájékoztatta róla a Metát. A techóriás 10 000 dollárral, azaz körülbelül 3,4 millió forinttal jutalmazta a felfedezést.

A hibát 2025. január 24-ln javította is a Meta, és Hodkasia szerint nincs is arra vonatkozó bizonyíték, hogy a rosszindulatú felek is felfedezték volna maguknak. Pedig elég komolynak tűnik a hiba: a szakember arra lett figyelmes, hogy amikor egy felhasználó szerkeszti a promptját – a chatbotnak küldött parancsát, ami az eszközzel egyébként lehetséges –, akkor a Meta szerverei egy egyedi számot rendelnek a parancshoz, és az MI válaszához is.

Valami zavar van az Instagramon, sorra tiltják le a felhasználókat, mert gyerekek szexuális kizsákmányolását jelzi az algoritmus ott is, ahol nincs semmi baj A jelek szerint mostanában gyakran lő mellé a Meta mesterséges intelligenciára építő algoritmusa, melynek eredménye, hogy tévesen tilt ki felhasználókat a vállalat közösségi platformjairól.

Hodkasia a böngészője hálózati forgalmát elemezve rájött: miközben szerkeszti az MI-parancsot, meg tudja változtatni ezt az egyedi számot, és így a Meta szerverei egy másik felhasználó MI-promptját és válaszát adják vissza. Röviden: pár mozdulattal el lehetett érni, hogy valaki más beszélgetése jelenjen meg a felhasználó előtt.

Ez azt jelenti, hogy a Meta szerverei nem ellenőrizték kellőképpen, hogy a felhasználó jogosult-e látni egy adott azonosítóhoz rendelt promptot. Ugyan a fenti módszer egy laikus számára bonyolultnak tűnhet, de a rosszindulatú felek számára ez ujjgyakorlat, és ha felfedezték volna, gyakorlatilag bármennyi beszélgetést el tudtak volna lopni.

Nem ez az első probléma a Meta AI-jal, korábban a felhasználók figyelmetlensége miatt is nyilvánosságra került sok beszélgetés – igaz, ehhez szükség volt a rendszer félreérthető működésére is.

