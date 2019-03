Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen irányból kapják a jelet. Centiméteres pontossággal határozhatják meg az objektumok, illetve a felhasználók helyét.","shortLead":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen...","id":"20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cdf5e9-67c6-41a2-9dbf-1251ee95579a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","timestamp":"2019. március. 21. 09:33","title":"Ebből még bármi lehet: centiméteres pontossággal követheti majd a Bluetooth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. Hasszant legalább 20 ember megölése miatt vonhatják felelősségre.","shortLead":"F. Hasszant legalább 20 ember megölése miatt vonhatják felelősségre.","id":"20190322_Videora_vette_a_TEK_az_Iszlam_Allam_harcosanak_elfogasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1a227b-8a38-4c3f-8404-2e45c4ccf799","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Videora_vette_a_TEK_az_Iszlam_Allam_harcosanak_elfogasat","timestamp":"2019. március. 22. 18:02","title":"A TEK videóján az Iszlám Állam Magyarországon elfogott harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utrechti lövöldözőt jól ismerték a rendőrök, áldozataira péntek este felvonulással emlékeznek.","shortLead":"Az utrechti lövöldözőt jól ismerték a rendőrök, áldozataira péntek este felvonulással emlékeznek.","id":"20190322_Beismerte_tettet_az_utrechti_gyilkos_Gokmen_Tanis_lovoldozes_terrorizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfc9607-1f6b-43b3-8cf2-1215c7e2c0fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Beismerte_tettet_az_utrechti_gyilkos_Gokmen_Tanis_lovoldozes_terrorizmus","timestamp":"2019. március. 22. 17:38","title":"Beismerte tettét az utrechti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","shortLead":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","id":"20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3941346-8017-4705-a8f5-0eda0486787a","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Evakuálják a lakosságot, leállítják a forgalmat a Budafokon talált óriásbombák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b0e88b-e45a-4e23-a3a7-1a6c204201c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasvári Vivien az Instára rakta ki „élete pillanatát”, a videóra özönlöttek a nem túl barátságos kommentek.\r

\r

","shortLead":"Vasvári Vivien az Instára rakta ki „élete pillanatát”, a videóra özönlöttek a nem túl barátságos kommentek.\r

\r

","id":"20190322_Barki_lathatja_a_celeb_gyerekenek_megszuleteset__iszonyu_indulatokat_kavart_a_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b0e88b-e45a-4e23-a3a7-1a6c204201c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a8631-fd75-4f6f-9081-03cbd2ae3226","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Barki_lathatja_a_celeb_gyerekenek_megszuleteset__iszonyu_indulatokat_kavart_a_video","timestamp":"2019. március. 22. 09:28","title":"Bárki láthatja a celeb gyerekének megszületését – iszonyú indulatokat kavart a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bbb66f-39c2-4586-b1cc-456de2b31f29","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ősszel elvileg meg is nyílik majd Millennium Háza néven. ","shortLead":"Ősszel elvileg meg is nyílik majd Millennium Háza néven. ","id":"20190322_Igy_all_most_az_Olof_Palme_haz_felujitasa__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87bbb66f-39c2-4586-b1cc-456de2b31f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b538aff-278a-4f39-827e-34b8adae610d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Igy_all_most_az_Olof_Palme_haz_felujitasa__fotok","timestamp":"2019. március. 22. 12:42","title":"Így áll most az Olof Palme ház felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fognak leesni, mert bura van fölöttünk.","shortLead":"Nem fognak leesni, mert bura van fölöttünk.","id":"20190322_Laposfoldhivoexpedicio_indul_a_vilag_szelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331e863b-a6b5-45e5-bfd1-d7e4eb2b3855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_Laposfoldhivoexpedicio_indul_a_vilag_szelere","timestamp":"2019. március. 22. 12:18","title":"Laposföldhívő-expedíció indul a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni a közigazgatásban. Ezt a 13. havi pluszmunkát figyelembe véve pedig már a kormány által ígért – de mindeddig csak lebegtetett –, átlagosan 30 százalékos béremelés sem 30 százalék. Ez az egyik kulcsmondata a legújabb HVG-ben megjelent \"Mi Harminc?\" című összefoglalónak.","shortLead":"A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni...","id":"20190321_Tobb_munkaert_kevesebb_penzt_kapnak_a_kormanytisztviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a22df07-ec4c-4f3e-a993-5bfb04d7bf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Tobb_munkaert_kevesebb_penzt_kapnak_a_kormanytisztviselok","timestamp":"2019. március. 21. 14:37","title":"Több munkáért kevesebb pénzt kapnak a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]