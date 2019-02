Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","shortLead":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","id":"20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47852ffd-fcec-4a1a-b972-135d3065278b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","timestamp":"2019. február. 01. 13:43","title":"Nagyon rossz állapotban van a medvei híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel kapcsolatban, mert szerintük alkotmányellenes lenne az alkalmazásuk – közölte a Jobbik pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel...","id":"20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8ea40-2a29-4ac9-acce-558b26107189","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2019. február. 01. 14:27","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Habony Árpád üzlettársa, Győri Tibor cége 2011 óta kapja a szép kis állami megbízást. Az indoklás ráadásul az, átalakultak a nyomtatott lapfogyasztási szokások egyes napilapok megszűnése óta.","shortLead":"Habony Árpád üzlettársa, Győri Tibor cége 2011 óta kapja a szép kis állami megbízást. Az indoklás ráadásul az...","id":"20190201_Evi_13_milliard_forint_kozpenzbol_vizsgalja_a_mediapiacot_a_Ripost_tarstulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8777852f-df2a-43a3-aece-4e24f4085c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Evi_13_milliard_forint_kozpenzbol_vizsgalja_a_mediapiacot_a_Ripost_tarstulajdonosa","timestamp":"2019. február. 01. 22:17","title":"Évi 1,3 milliárd forint közpénzből vizsgálja a médiapiacot a Ripost társtulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem férnek fel.","shortLead":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem...","id":"20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89e56a-8863-4bdf-9f48-82244f3f0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","timestamp":"2019. január. 31. 13:18","title":"Félig elsüllyedt egy komp a visegrádi kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig is tudható volt, hogy a felcsúti milliárdos kezébe kerül majd az egykori balatonparti pártüdülő, ez most történt meg.","shortLead":"Eddig is tudható volt, hogy a felcsúti milliárdos kezébe kerül majd az egykori balatonparti pártüdülő, ez most történt...","id":"20190131_Meszaros_Lorinc_megvette_a_Club_Aligat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4657eb-253a-45a8-82ea-e226871d5d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Meszaros_Lorinc_megvette_a_Club_Aligat","timestamp":"2019. január. 31. 14:25","title":"Mészáros Lőrinc megvette a Club Aligát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e653f16f-0bbf-409e-83af-be92337b7f44","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tarlós István tavaly kifakadt: \"ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny\". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt, még jövőre is. De a Világgazdaság azt írja, elképzelhető, hogy a helyszínt megváltoztatják, Tarlós István sajtófőnöke kérdésünkre pedig azt mondta, nincs még se megegyezés, se szerződés, a szervezők még nem jártak az önkormányzatnál. Az esemény honlapján ennek ellenére Parlament melletti helyszínnel reklámozzák a futamot.","shortLead":"Tarlós István tavaly kifakadt: \"ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny\". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt...","id":"20190131_Vilaggazdasag_Lehet_hogy_iden_nem_a_Parlamentnel_lesz_az_Air_Race","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e653f16f-0bbf-409e-83af-be92337b7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2807d4-8527-4a71-8c34-86acd5ff93f9","keywords":null,"link":"/sport/20190131_Vilaggazdasag_Lehet_hogy_iden_nem_a_Parlamentnel_lesz_az_Air_Race","timestamp":"2019. január. 31. 12:16","title":"Tarlósék szerint még nem biztos a Red Bull Air Race helyszíne, de a szervezők már a Parlamenttel reklámoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.","shortLead":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer...","id":"20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417afb66-d550-49ae-9d36-459ca1f5340c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","timestamp":"2019. január. 31. 12:03","title":"Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]