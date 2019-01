Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190122_A_gerincserv_komoly_dolog__reagalt_Hadhazy_Akos_a_kikerult_MTVAs_videonkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e1693f-79f0-4c3c-bf9b-c15a4ad74be8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_gerincserv_komoly_dolog__reagalt_Hadhazy_Akos_a_kikerult_MTVAs_videonkra","timestamp":"2019. január. 22. 16:59","title":"\"A gerincsérv komoly dolog\" – reagált Hadházy Ákos a kikerült MTVA-s videónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és francia partnere két szettben győzött.","shortLead":"A magyar teniszező és francia partnere két szettben győzött.","id":"20190123_Australian_Open_Babosek_a_dontoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2468a38-4a36-45b5-b78e-b972c08ce077","keywords":null,"link":"/sport/20190123_Australian_Open_Babosek_a_dontoben","timestamp":"2019. január. 23. 06:23","title":"Australian Open: Babosék a döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f091b0d-a301-4718-aa68-b400a8b02e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös aranylabdás elfogadta felfüggesztett börtönbüntetését adócsalási ügyében, és aláírta megállapodását a spanyol adóhatósággal. Ennek értelmében 18,8 millió eurót (5,9 milliárd forintot) fizet az államkasszába.","shortLead":"Az ötszörös aranylabdás elfogadta felfüggesztett börtönbüntetését adócsalási ügyében, és aláírta megállapodását...","id":"20190122_cristiano_ronaldo_adocsalas_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f091b0d-a301-4718-aa68-b400a8b02e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317dc26-7b1f-49e4-ba89-70de3bb72285","keywords":null,"link":"/sport/20190122_cristiano_ronaldo_adocsalas_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 22. 12:18","title":"Milliárdokat kell visszafizetnie Cristiano Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban osztotta meg örömét. Ezek után nem lehet nem neki szurkolni. ","shortLead":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban...","id":"20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d910cbd-b8ce-4186-993c-38a1976c175b","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","timestamp":"2019. január. 23. 14:48","title":"Rég örült már valaki így az Oscar-jelölésnek: Richard E. Grant két centivel a föld fölött lebeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit tetten értek a rendőrök, amikor a kábítószert adták-vették.","shortLead":"Két férfit tetten értek a rendőrök, amikor a kábítószert adták-vették.","id":"20190123_30_liter_gina_kerult_elo_egy_vaci_istallobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112484fa-26a3-4800-85fa-cc2ed65c0aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_30_liter_gina_kerult_elo_egy_vaci_istallobol","timestamp":"2019. január. 23. 12:10","title":"30 liter gina került elő egy váci istállóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87af493-740d-4335-b8c9-7f404b5e1edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legolcsóbban valamivel 10 millió forint ellenében lehet a miénk a spanyol márka nagy SUV modellje.","shortLead":"Legolcsóbban valamivel 10 millió forint ellenében lehet a miénk a spanyol márka nagy SUV modellje.","id":"20190122_hazankban_a_seat_tarraco_bearaztak_a_7_szemelyes_uj_divatterepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87af493-740d-4335-b8c9-7f404b5e1edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21d5227-9b4d-4c4d-a8aa-8c7f6282aab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_hazankban_a_seat_tarraco_bearaztak_a_7_szemelyes_uj_divatterepjarot","timestamp":"2019. január. 22. 13:21","title":"Hazánkban a Seat Tarraco: beárazták a 7-személyes új divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak az életében, amit életkorából kifolyólag nem tud egyedül megoldani? Mi a különbség egy szimpla, dolgozat előtti drukk és egy tartós stresszes állapot között? Az is lehet, hogy depressziós a gyerek? Egyáltalán mit tehetünk ilyen esetekben? Ezekről kérdeztük Deliága Éva gyermekpszichológust.","shortLead":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak...","id":"remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a48bfd1-6884-4f8e-bfb0-0cb809238890","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","timestamp":"2019. január. 23. 19:30","title":"Sokat stresszel a gyerek? Figyeljen oda, mert akár depresszió is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"}]