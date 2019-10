Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Be kell látnom egy súlyos tévedésemet. Tévedés volt azt képzelnem, hogy az ellenzékre leadott városi szavazatokat nem lehet összeadni, hogy a jobbikos és momentumos választók nem szavaznak a régi baloldalra. A fideszes elit arroganciája, Orbán Viktor gátlástalansága meg a Borkai-videóban feltáruló romlottság és kulturális alávalóság a nagyobb városokban győzelmet hozott a parlamenti ellenzéknek. Azt hittem, hogy ez vesztes stratégia a nemzeti együttműködés rendszerével szemben, de most már biztos, hogy 2022-ben ez lesz az országgyűlési választás ellenzéki megoldóképlete, s majd kiderül, hogy lehet-e az MSZP-vel meg a DK-val győzni, és lehet-e velük sikeresen kormányozni.

Kunhalmi Ágnes: Jobb később, mint soha Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a kampányban jelentős részt vállaló szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét.

Csalódott vagyok az eredmények kapcsán. Nyilván örömteli, hogy a budapestiek számos kerületben leváltották a Fideszt, hogy olyan polgármesterek tudtak nyerni, mint Baranyi Krisztina vagy Déri Tibor, elkeserítő ugyanakkor, hogy milyen elemi erővel szerveződnek újra a szekértáborok. A Fidesz szavazóinak kritikátlan hűségét már számtalanszor megtapasztalta Magyarország, de még így is sokkoló volt Borkai Zsolt győri sikere, miközben gyomorszájon vágással ért fel számomra a zuglói és kispesti szocialista jelöltek fölényes győzelme a leleplező hangfelvételek, botrányok és parkolási tolvajlások napvilágra kerülése után. Újra 2002-ben érzem magam, ahol csakis a törzsi jelvények számítanak, ahol Caligula lova simán nyer fideszes színekben bármelyik kistelepülésen, és ahol szocialista színekben akár egy vödör enyv is fölényesen győz a nagyvárosokban. Nem ez vagy az a kampánystratégia, nem ez vagy az az üzenet, nem a korrupció elutasításának és nem a jogállam helyreállításának igénye, hanem a polgárháború győzött.

Orbán Viktor A terve a centrális erőtér megszállása és az eleve megosztott ellenzék folyamatos fragmentálása volt. A B terv a végletekig polarizált társadalom, ahol az egységessé váló ellenzék súlypontja a 2010 előtti baloldali elit kezében van. Az ellenzék belső erőviszonyai a mai Budapesten: egy szocialista főpolgármester és hét szocialista, három DK-s, két momentumos és két független kerületi polgármester. Miközben az ellenzéki választók fele nem kér a 2010 előtti baloldalból, miközben a szocialisták a parlamenti küszöbön billegnek, továbbra is az MSZP az ellenzék vezetőereje, a Fidesz veresége elsősorban az ő győzelmük, a mögöttük álló gazdasági és értelmiségi csoportok szereznek általa pozíciót.

Orbán Viktor B terve életbe lép. Ezért nem engedte le a vörös szennyvizet a lefolyón, ezért finanszírozott kedvenc ellenzékének médiát, tömte parkolási és BKV-takarítási pénzekkel. Ha valaki jön, ők jöjjenek! Nehogy valami Jobbik! Nehogy valami LMP! Nehogy valami Momentum! Ők. A posztkommunisták. Velük kelljen összefogni mindörökké. Orbán Viktor rendszeréből rohamosan szökött a legitimitás, s mert az prostituáltak ülepéről nem felszippantható, a beszállítást kedvenc partnercégére, az MSZP-re bízta. Jöjjön a polgárháború! Ezek ellen újra? Bármikor. A NER újra legitim. Orbán Viktor nem tud konszolidálni – rendszerét a polgárháború legitimálja.

A kispesti hangfelvétel azt mutatja, hogy a szocialista politikusok nem képesek a változásra, hacsak a választók azt ki nem kényszerítik belőlük. Az ellenzéki pártok válasza: ha bebizonyosodik, hogy drogozott, mennie kell. Mintha a drogozás lenne a probléma. Karácsony Gergely hozzáteszi, hogy ő Gajda Péterre, a kispesti polgármesterre bízza a döntést. Arra a kispesti polgármesterre, akinek a kerületi párttársáról van szó, aki pozíciójából fakadóan a kerületében minden hivatali korrupció és visszaélés legfőbb politikai felelőse. Legalábbis furcsa lenne, ha polgármesterként nem ismerné a közvetlen elvtársait és munkatársait.

Az önkormányzati választáson valamennyi nyilvánosságra került hang- és videófelvétel szereplőjét újra megválasztották. A kispesti szocialista képviselő párttagsága éppúgy megszűnt, mint a győri fideszes polgármesteré. A Magyar Szocialista Párt éppúgy megtisztult, mint a Fidesz, több kérdés nincs, az ügyészség majd vizsgálódik, vagy nem. Ismerve a hazai közállapotokat, egy ilyen vizsgálódás legfeljebb akkor vezethet eredményre, ha a szocialisták nem voltak elég elővigyázatosak, és nem vonták be a Fideszt is az üzleteikbe. Jól tudhatják, hogy ha van fideszes szál, nem kell a törvény szigorától tartaniuk, ahogy a zuglói parkolási panamának sem lett következménye. A következő évek fő kérdése nem pusztán az, hogy az a széles koalíció, amely sok helyen győzni tudott, képes lesz-e a fideszeseknél jobb minőségű munkát végezni az önkormányzatokban, hanem az is, hogy mennyire tudnak vagy akarnak majd ellenállni a korrupciónak, a szocialista és Fidesz-közeli vállalkozók nyomulásának. Nem jó jel, hogy miközben Karácsony Gergely erre a kampányra köznyilvános számlát, teljesen átlátható finanszírozást ígért, melynek korábbi kihívója, Kerpel-Fronius Gábor volt a biztosa, ez máris elmaradt. Helyette álhírportált élesítettek, melyet tízmilliókért hirdettek a Facebookon. Miből? Kiktől? Mi jár ezért cserébe?

És Karácsony Gergely nemcsak ezért van csapdában. Ha ígéreteit teljesíteni próbálja, garantált csőddel néz szembe, mert vállalásainak egyik feléhez nincs pénze, másik feléhez nincs joga. Ha a városlakók érdekeit követi, és keményen szembeszáll az autós lobbival, az népszerűségvesztést és a Fidesz visszatérését okozhatja. Ha az Orbán elleni szabadságharcot erőlteti, népszerűsége akár nőhet is, de szétrohad alatta a város.

Most mindkét fél az együttműködési készségét demonstrálja a közvéleménynek. Jól tudják, hogy aki az első ütést beviszi, azt hibáztatja majd Budapest a háborúért. Ezért gyakorol látványos gesztusokat miniszterelnök és főpolgármester. Ezért jelenti be Orbán Viktor, hogy a budapesti fejlesztések tervei érvényben maradnak, ezért nyilatkozza Fürjes Balázs, hogy érdemes áttekinteni a Liget-projektet, ha a főváros új vezetésének bármilyen felvetése van. Ezért ajánlja Karácsony Gergely azt a Tarlós Istvánt, akit pár napja még Fidesz-bábnak, vita elől menekülő gyáva nyúlnak nevezett, Budapest díszpolgári címére.

Izgalmas küzdelem elé néz az ország: sok keserűség és indulat forr már a szekértáborok üstjeiben – az elkeserítő helyzet azonban az, hogy ennek a rendszernek a leváltására jelenleg a legcsekélyebb lehetőség sincs. A politikai centrum kiürült, a balliberális ellenzék a 2006-os orbáni receptet követi, és nem vesz tudomást arról, hogy kevesebb és sokkal csekélyebb hatáskörű és költségvetésű önkormányzatokkal bír, teljesen más közjogi, politikai és gazdasági körülmények veszik körül őket. Orbán Viktor legyőzése a cél, Orbán Viktor másolása az eszköz. Ez az a stratégia, amely legutóbb kétharmados Orbán-korszakot okozott. Ez Gyurcsány Ferenc és ez a szocialista pártelit, amely legutóbb kétharmados Orbán-korszakot okozott. Albert Einstein szerint őrültnek lenni annyi, mint ugyanazt megtenni újra meg újra, és azt várni, hogy az eredmény más legyen.