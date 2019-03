2010 után kétféle propagandistát használt a hatalom. Egyfelől a telitüdős-békemenetelős diktafont, aki mindig pontosan azt recsegte vissza, amit Rogán Antal feldiktált rá. Másfelől voltak a színjátszós hintapalinták, akik előadták, hogy ők tulajdonképpen cikkről cikkre dilemmáznak, vajon melyik lehet a legjobb párt, és érett megfontolás után jött ki, hogy hát megint a Fidesz. Egyébként az utóbbiak lapjai és egyéb felületei időközben feleslegesek lettek, mert már csak a nyíltsisakos Fidesz-propaganda elég jó. Mindenesetre e kvázi töprengők, sminkelt cselédek állandó felszólítása az volt az ellenzék és a kormány más kritikusainak, hogy morfondírozzunk együtt, és merjünk egyetérteni a Fidesszel csomó ügyben, mert akkor a maradékban majd megalapozottan tudjuk bírálni. Mondom, okkal ment a levesbe ez a hadosztály, elég, khm, butuska javaslat, hogy azt bizonygassa az ellenzék vagy a független sajtó: igaza van a Fidesznek.

Mindennek nem mond ellent, hogy magam is úgy gondolom, hallgatnunk kéne Orbán Viktorra. Nem beijedni attól, hogy jaj, hát „az emberek” a Fidesszel értenek egyet, hisz ez nem igaz, másrészt meg, helló, „az emberek” 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban is az MSZP-vel meg az SZDSZ-szel értettek egyet, aztán a Fidesz mindannyiszor meggyőzte őket. Pont az ellenkezőjéről! Hallgassunk Orbánra, és tegyük elé, amitől fél!

Orbán Viktor ma Európa balratolódását és a liberálisok – már a Néppártban is egyre erősebb – térfoglalását féli. Hallgassunk rá! Például a magát baloldalinak nevező MSZP bírja ki, hogy vezető politikusai két percnél tovább sem nyavalyognak azon, hogy nem sikerült tegnapi nácikkal vagy mai konzervatívokkal közös listára menni. Inkább építsenek rendes baloldali, ismétlem: baloldali, tehát nem összefogós, nem minden mindegy és nem „mostnemazafontos”, hanem baloldali pártot. A liberálisokról szólva pedig itt az ideje az olyan deklarációnak, hogy Magyarországon melyik az a párt, amelyik a világméretű, Orbán-riasztó hatalom helyi megjelenítője, melyik az az európai, fiatalokból álló, friss párt, amelyik vállaltan és kimondva liberális, ismétlem: liberális, tehát nem „mimeghaladtukajobbésbaloldalt” meg hogy „sokféle fiatalt tömörítünk, például volt a táborban egy jobbikos srác is”. Nyolc betű, a vége -omentum.

Mitől fél még Orbán Viktor? Hát az Európai Egyesült Államok ideájától! De mi adna végleges megoldást a határon túli magyarok helyzetére, ha beláttuk, hogy Németh Szilárd se foglalja vissza például Édes Erdélyt? Mi kellene ahhoz, hogy Hegyeshalom nyaranta ne a szeméthalom, télen ne a hóhalom válaszvonala legyen? Mi csökkentené az európai testvérháborúk esélyét, és növelné Európa súlyát Amerikával, Kínával vagy Indiával szemben? Bizony, az Európai Egyesült Államok! Tessék mondogatni! Meg a menekültkvótát is. Attól is nagyon fél Orbán Viktor, egymással versengve biztosítja is az ellenzék, hogy jaj, ők se akarnak migránusokat ide. Pedig ha lett volna és lenne közös európai terv és cselekvés, akkor senki sem adhatná elő a nemzetének, hogy nem azért vágnak le iszonyú sok kezet-lábat a kórházakban, mert szétrohasztotta az egészségügyet, hanem mert nézd csak, ott a plakáton a bevándorláspárti Soros! A menekültügyet egyszerűen nem lehet rábízni egyetlen tagállamra, föléjük kell helyezni a döntési kompetenciákat.

És hohó, a „kevert népesség”? Ide vele! Hiszen a baloldal teljes történelme, a liberalizmus minden momentuma arról szól, hogy ők ezt a bőrszínre alapozott, mondjuk ki, undorítóan rasszista világképet elvetik. Amikor Orbán Viktor legközelebb arról kiabál, hogy nem szabad „kevert népességet” létrehozni, akkor ne a Fekete Pákót migránsriadóláncon jelentő öregasszonynak politizáljanak az ellenfelei. Ehelyett meséljék el, hogy nem születik elég ősmagyar (értsd: sváb, tót, zsidó, bunyevác, és még tucatnyi más, történelmi infúzióval felpumpált génkészletű) polgártárs, nem is fog, hiába adnak gazdagéknak pénzt a negyedik gyerek után a hétszemélyes autóra. Viszont ha azt akarja, hogy ne vágják le a lábát a kórházban, akkor fogadja el, hogy az érsebész bőrszíne nem kormánypárti lesz. Fogadja el, hogy a boltban és a kávézóban Ali fogja kiszolgálni, fogadja el, hogy Amadou csinálja meg a csapot és Ibn a frizuráját. És ha figyelmesen követjük az Orbán-félelmek kacskaringóit, akkor nem csupán azt kell kérnie a Fidesz ellenfeleinek, hogy a társadalom legyen nyitott (Soros!), de azt is, hogy álljon ellen a politikailag inkorrekt beszédben fürdőzésnek. Igen, Orbán a politikai korrektség (kamu) diktatúrája miatt is állandóan sivalkodik, ebben is teljesen felesleges lenne versenyre kelni vele, opponálni annál hasznosabb. A cigányokat kazánban történő elégetéssel „viccelő” Pócs János pártja kormányoz – tényleg annyira fölösleges lenne némi politikai korrektséget kérni?

Röviden: az lenne jó, ha a nem kormánypárti nyilvánosság mostantól nem azzal szórakoztatná magát, hogy HOGYAN akarja leváltani a Fideszt, hanem előbb arról beszélne, hogy miért és mire. Szemben Orbánnal.

CEGLÉDI ZOLTÁN

politikai elemző