[{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazás után hívta a mentőket.","shortLead":"A bántalmazás után hívta a mentőket.","id":"20190222_Csaknem_agyonverte_foberlojet_biciklitarolasi_vita_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dcea01-574b-4842-a1ba-b14b3bcd2eab","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Csaknem_agyonverte_foberlojet_biciklitarolasi_vita_miatt","timestamp":"2019. február. 22. 08:42","title":"Csaknem agyonverte főbérlőjét biciklitárolási vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu érdeklődött a BRKF-nál azzal kapcsolatban, hogy segítette vagy inkább hátráltatta a szökésben lévő fogollyal dulakodó sofőr a rendőrök munkáját.","shortLead":"A 24.hu érdeklődött a BRKF-nál azzal kapcsolatban, hogy segítette vagy inkább hátráltatta a szökésben lévő fogollyal...","id":"20190220_A_rendorseg_szerint_a_fegyveres_szokevennyel_dulakodo_sofor_akadalyozta_a_munkajukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea43e256-31c5-4a58-bae7-4ddf29e9d168","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_A_rendorseg_szerint_a_fegyveres_szokevennyel_dulakodo_sofor_akadalyozta_a_munkajukat","timestamp":"2019. február. 20. 20:44","title":"A rendőrség szerint a fegyveres szökevénnyel dulakodó sofőr akadályozta a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a felvezetéssel tette ki a felvételt, amely alatt végig az ismert szovjet katonadal, a Katyusa szól: \"Bemutatom az új céges és hibátlan autómat!\"","shortLead":"Ezzel a felvezetéssel tette ki a felvételt, amely alatt végig az ismert szovjet katonadal, a Katyusa szól: \"Bemutatom...","id":"20190220_lazar_janos_hasznalt_lada_niva_katyusa_mezohegyesi_menesbirtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37974a90-354e-489a-9b72-5fcfba4fe9c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_lazar_janos_hasznalt_lada_niva_katyusa_mezohegyesi_menesbirtok","timestamp":"2019. február. 20. 14:50","title":"Lázár János parádés videóban csodálkozott rá használt Lada Nivájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. 