Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat, hogy közéleti témákról mondják el a véleményüket, humoros formában. A műsor házi kiadásában először Litkai Gergely vezetésével a koronavírus hatását vizsgálják, a számok tükrében. ","shortLead":"A járványhelyzet hatására a Duma Aktuál is a négy fal közé szorult, de ez nem akadályozta meg a stand-uposokat...","id":"20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c49dc6f-8e3f-4386-a3b9-94e48cfe13c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a1be2-7271-4f54-b171-913c00cfe09c","keywords":null,"link":"/360/20200327_Duma_Aktual_Home_Office_A_tobzoskatakonyrol_a_szamok_nyelven","timestamp":"2020. március. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál otthonról: Tobzoska-takony, KAP vörös körömmel, Hadházi a LiveJasminon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet bomlik fel és kezd el másképp viselkedni – mondta a hvg.hu-nak Várdi Katalin tüdőgyógyász. A szakember nem ért egyet azzal, hogy maszkot csak betegeknek kell hordania, sőt szerinte a kesztyű és a sapka viselése is elengedhetetlen a koronavírus elleni védekezéshez. A pulmonológus lapunknak azt is elárulta, hogyan ellenőrizhetjük magunkat, milyen tünetekre kell odafigyelnünk, szedhetünk-e gyógyszert, és tényleg érdemes-e meleg italokat inni a megelőzéshez. ","shortLead":"A koronavírus nem egyszerű tüdőgyulladást okoz, hanem a beteg immunrendszerét is megváltoztatja: maga a szervezet...","id":"20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd8883e-64e3-425f-bc5f-8df485c090f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_maszk_tudogyogyasz_tanacsok_jarvany_koronavirus_vardi_katalin","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Emeljünk falakat, hordjunk maszkot, mérjünk lázat: egy tüdőgyógyász tanácsai a védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d355b32-efa0-444a-a8cf-372c77154a4c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó három új felsőkategóriás telefonnal rukkolt elő, melyek általános hardverben és kamerában nagyon erősek, azonban van egy igen komoly, minden vásárlót érintő hiányosságuk: hiányzik róluk a Google rendszere, a Facebook körülményesen, a Spotify pedig még úgy sem érhető el.","shortLead":"A kínai gyártó három új felsőkategóriás telefonnal rukkolt elő, melyek általános hardverben és kamerában nagyon erősek...","id":"20200326_20200326_huawei_p40_pro_plus_bejelentes_specifikaciok_magyar_ar_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d355b32-efa0-444a-a8cf-372c77154a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc40-9747-419b-8223-2091017b1d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_20200326_huawei_p40_pro_plus_bejelentes_specifikaciok_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. március. 26. 14:30","title":"Mindent verőnek ígért kamerával és váratlan árcédulákkal itt a Huawei P40-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880 milliót kap az állatkert fejlesztésére.","shortLead":"Megkapja a korábban odaígért állami támogatást vívótermére a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Győr plusz 880...","id":"20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed3bcb5-3ab1-490b-8145-9aad9d33d89d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_zalaegerszeg_modern_varosok_program_vivoterem_700_millio_allami_tamogatas","timestamp":"2020. március. 26. 12:27","title":"Hétszázmillió állami adóforint megy egy egyházi iskola vívótermére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 69-en vannak hatósági házi karanténban a kerületben, közülük 8-an egészen biztosan koronavírusosak.","shortLead":"Összesen 69-en vannak hatósági házi karanténban a kerületben, közülük 8-an egészen biztosan koronavírusosak.","id":"20200327_8_koronavirussal_fertozott_van_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa3984-8f63-42ed-b27b-5c7e6b8460a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_8_koronavirussal_fertozott_van_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. március. 27. 17:41","title":"8 koronavírussal fertőzött van Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek szerint a felépülés után még két héttel meg kellene hosszabbítani a karantént.","shortLead":"A szakemberek szerint a felépülés után még két héttel meg kellene hosszabbítani a karantént.","id":"20200327_Tuneteik_megszunese_utan_legalabb_nyolc_napig_jelen_van_a_koronavirus_egyes_betegekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7404b1-65f8-445d-91fb-780bba3297de","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Tuneteik_megszunese_utan_legalabb_nyolc_napig_jelen_van_a_koronavirus_egyes_betegekben","timestamp":"2020. március. 27. 18:54","title":"Tüneteik megszűnése után legalább nyolc napig jelen van a koronavírus egyes betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el vásárolni, melyek biztosan nyitva vannak. Ehhez persze kell a vállalkozások segítsége is.","shortLead":"A Google egy új funkció bevezetésével szeretné elérni, hogy a felhasználók csak azokhoz az üzletekhez induljanak el...","id":"20200327_google_terkep_koronavirus_jarvany_nyitva_tartas_atmenetileg_zarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e601cbd9-f8cc-47ee-bd89-f6174e071fc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_google_terkep_koronavirus_jarvany_nyitva_tartas_atmenetileg_zarva","timestamp":"2020. március. 27. 08:03","title":"Melyik bolt van nyitva a környéken a koronavírus-járvány idején? A Google Térkép megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének a csökkentése. De megteheti-e ezt a munkáltató? Ennek nézett utána az Adózóna.","shortLead":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének...","id":"20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411c976e-1767-4ee4-9a85-3e01142d274f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","timestamp":"2020. március. 26. 17:22","title":"Nem sok jóra számíthat, akinek a járvány miatt csökkentenék a fizetését, kivéve, ha gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]