Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","shortLead":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","id":"20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e41be4-5e29-4b54-835a-843907985c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:48","title":"Klebelsberg Központ: hazugság, nem igaz, nincs is országos tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5555844f-6e2e-4d09-8520-00a67610314f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó elé futott egy medve Szlovákiában az Alacsony-Tátrában, a vezető már nem tudott lefékezni, és elütötte az állatot. A szembejövő autó megpróbált kitérni, az pedig egy kamionnak csapódott. Annak egy utasa, és a medve is meghalt a szerencsétlenségben.","shortLead":"Egy autó elé futott egy medve Szlovákiában az Alacsony-Tátrában, a vezető már nem tudott lefékezni, és elütötte...","id":"20180918_Medvet_utott_el_egy_auto_Szlovakiaban_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5555844f-6e2e-4d09-8520-00a67610314f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987b0b44-a58e-4a11-9d16-18546152a1a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Medvet_utott_el_egy_auto_Szlovakiaban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:39","title":"Medvét ütött el egy autó Szlovákiában, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc0050-f77b-4046-b66f-3502321ad0a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2017-ben öt másodpercenként hunyt el egy gyermek a világon. A halálesetek többsége megelőzhető lett volna.","shortLead":"2017-ben öt másodpercenként hunyt el egy gyermek a világon. A halálesetek többsége megelőzhető lett volna.","id":"20180918_Ezerbol_ot_magyar_gyerek_meghal_meg_az_otodik_szuletesnapja_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dc0050-f77b-4046-b66f-3502321ad0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51298d6a-2677-4f2e-9fde-8f329755e836","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Ezerbol_ot_magyar_gyerek_meghal_meg_az_otodik_szuletesnapja_elott","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:10","title":"Ezerből öt magyar gyerek meghal még az ötödik születésnapja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként visszakaphatnak. ","shortLead":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként...","id":"20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7825c14a-3868-4e77-af9e-a57bb3b6076d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:54","title":"Állítólagos egyház nevében szervezett piramisjátékot egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem győzték meg a történetek.","shortLead":"Nem győzték meg a történetek.","id":"20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c76ec-440b-4c13-8102-2dbe472c58a4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:23","title":"Sean Penn aggódik, hogy a Me Too szétválasztja a nőket és a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9f20fc-aa85-40c5-a42e-064695eb2314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari új vezérigazgatója Louis Camilleri a cég éves közgyűlésén nagy meglepetéssel szolgált. Megnevezte az első Ferrari szabadidő-autót, amelyet a cég 2022-ben fog bemutatni Purosangue néven. ","shortLead":"A Ferrari új vezérigazgatója Louis Camilleri a cég éves közgyűlésén nagy meglepetéssel szolgált. Megnevezte az első...","id":"20180918_ferrari_elso_SUV_mar_a_neve_is_megvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b9f20fc-aa85-40c5-a42e-064695eb2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdd4bf6-c546-4a0c-8a81-13ae4ea8207f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_ferrari_elso_SUV_mar_a_neve_is_megvan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:47","title":"A Ferrari is beadta a derekát, jön az első SUV-ja, már a neve is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő mobiljáték. Az Egyesült Királyságban komoly szerepet játszik a kapcsolatok végleges megszakításában az idei év sikeralkalmazása, a Fortnite.","shortLead":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő...","id":"20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3725724b-34ce-4cbd-b51c-b9c776d98e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:03","title":"Válóok: a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]