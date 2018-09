Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","shortLead":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","id":"20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7999c-9f0b-4cce-9270-d98b816446b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:03","title":"Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","id":"20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2696e045-c8cd-432c-be0f-e9d1ba7dc58b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:16","title":"Három éve újították fel, máris veszélyes lehet a pécsi egyetemi klinika burkolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","shortLead":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","id":"20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151e9fa-07e9-4310-b9a9-ff51cc32658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:03","title":"Saját magának is ellentmond az új adótörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09799f6d-9142-4c77-bffe-7165a27a832e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vette, a gyerek pedig bevallotta, hogy valóban tűket szurkált a szupermarketek által árusított eprekbe.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette, a gyerek pedig bevallotta, hogy valóban tűket szurkált a szupermarketek által árusított...","id":"20180919_Megvan_az_ausztral_eperpanik_egyik_eloidezoje_egy_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09799f6d-9142-4c77-bffe-7165a27a832e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c1290a-d9ba-4d40-a649-118b174d2fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Megvan_az_ausztral_eperpanik_egyik_eloidezoje_egy_kisfiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:02","title":"Megvan az ausztrál eperpánik egyik előidézője, egy kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef495bb-9395-4ffc-983f-450bbd7adfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdasági vállalkozásokat figyelmezteti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, mivel a fertőzésben már 64 állattartó telep érintett. A Nébih elsősorban a lovakért aggódik.","shortLead":"A mezőgazdasági vállalkozásokat figyelmezteti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, mivel...","id":"20180918_Errol_simerheti_fel_a_nyugatnilusi_lazat_az_allattarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef495bb-9395-4ffc-983f-450bbd7adfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c6f37d-d309-47cd-b239-36059556463f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Errol_simerheti_fel_a_nyugatnilusi_lazat_az_allattarto","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:48","title":"Beteg a lova? Erről ismerheti fel, hogy nyugat-nílusi láza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így kettő helyet három forgalmi sávot használhatnak majd a pályán közlekedők, míg délen tartanak a felújítások.","shortLead":"Így kettő helyet három forgalmi sávot használhatnak majd a pályán közlekedők, míg délen tartanak a felújítások.","id":"20180919_Enyhitenek_kicsit_az_autosok_szenvedesen_megnyitnak_egy_uj_savot_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ce307-2db0-439f-b746-af9102e39c9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_Enyhitenek_kicsit_az_autosok_szenvedesen_megnyitnak_egy_uj_savot_az_M0ason","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:08","title":"Enyhítenek kicsit az autósok szenvedésén, megnyitnak egy új sávot az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","shortLead":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","id":"20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f328da-5faf-467b-a5f8-ce875e69cf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:37","title":"Kidobta az amerikai bíróság a ló feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]