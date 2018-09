Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","shortLead":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","id":"20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dacead7-b17d-46fe-933a-d9a71976d834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:26","title":"Megvenné az önkormányzat az Auróra ingatlanját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette a csillagászok érdeklődését.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette...","id":"20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d971202-8f91-4ac2-bf66-67c5ddf3888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:03","title":"Sosem látott fényjelenséget szúrt ki a Hubble űrteleszkóp egy közeli csillagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851c6de9-74d6-487b-9c81-204fe1395d0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A streetfood divatba jöttével egy étteremhez képest minimális befektetéssel és szaktudással indítható gasztrovállalkozás gyakorlatilag akárhol, és ez sok külföldön megélhetést kereső magyart is megihletett. A kürtőskalácsbiznisszel például többüknek is sikerült egzisztenciát teremteniük, hol könnyebben, hol szinte vért izzadva.","shortLead":"A streetfood divatba jöttével egy étteremhez képest minimális befektetéssel és szaktudással indítható...","id":"20180921_kulfoldi_munka_kurtoskalacs_spanyolorszag_egyesult_allamok_franciaorszag_gasztrovallalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851c6de9-74d6-487b-9c81-204fe1395d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6581e-1875-43d8-a2b9-ac11f851fd10","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_kulfoldi_munka_kurtoskalacs_spanyolorszag_egyesult_allamok_franciaorszag_gasztrovallalkozas","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:30","title":"\"Hangtechnikus voltam, kereskedő lettem\" – világhódító úton a magyar kürtőskalács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti kapcsolatok javítását célzó történelmi egyezménynek.



","shortLead":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti...","id":"20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf149-ebe4-4f7e-a8e5-33ef0704d85a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:12","title":"Történelmi egyezményt kötött a kommunista Kína és a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27d794-9e0b-4ab4-8610-1a4eb3a09d2e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A boltban történő fizetés soha nem volt még ilyen egyszerű – ígéri saját márkás karpántjával a Telenor. Már a bankkártyát sem kell kihúzni a pénztárcánkból, és még a mobilunkat sem kell elővenni a zsebünkből, de azért árnyoldala is akad a legújabb fizetési megoldásnak. ","shortLead":"A boltban történő fizetés soha nem volt még ilyen egyszerű – ígéri saját márkás karpántjával a Telenor. Már...","id":"20180921_telenor_wallet_karkoto_teszt_paypass_viselheto_bankkartya_fizetes_erintos_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca27d794-9e0b-4ab4-8610-1a4eb3a09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ed80fa-86b3-43cb-80b3-c56cc51bda94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_telenor_wallet_karkoto_teszt_paypass_viselheto_bankkartya_fizetes_erintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:36","title":"Úgy is fizethet a boltban kártyával, hogy nincs önnél a bankkártyája – kipróbáltuk a csuklós megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették az áldozatok keresését.","shortLead":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették...","id":"20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e886bb-3f71-42da-9c09-0545b2d1c037","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:57","title":"Elsüllyedt egy hajó Tanzániában, legalább 400 utas volt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]