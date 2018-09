Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs is érvényes használatbavételi engedélyük. A kiadását a szomszédok fúrták meg, akik panaszt nyújtottak be a hozzájuk átszűrődő hangok miatt.","shortLead":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs...","id":"20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdfa1bd-c61b-42dd-8850-e97d0db9d16c","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:39","title":"Furcsa zajokra panaszkodnak Matolcsyék várbeli szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","shortLead":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","id":"20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858644d1-40ee-4062-a143-cd2c5e7fe243","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Halálos baleset történt Eger mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180920_A_ciganytelepen_szuletett_de_nem_ott_akart_meghalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8602d793-308f-4ade-bbe0-212825496cbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_A_ciganytelepen_szuletett_de_nem_ott_akart_meghalni","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:06","title":"A cigánytelepen született, de nem ott akart meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a92e1b4-54d6-4009-83bb-c30d7618da4b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Volkswagennél ki tudja, hogyan, de már az ötvenes évek végén ráéreztek arra, hogy nagyon jön az Édes élet korszaka. Fogták hát az autóipar legnagyobb példányszámban gyártott autóját, a Volkswagen Bogarat, és az olaszokkal csináltattak belőle egy szívdöglesztő autót. Ez lett a Karmann Ghia.","shortLead":"A Volkswagennél ki tudja, hogyan, de már az ötvenes évek végén ráéreztek arra, hogy nagyon jön az Édes élet korszaka...","id":"20180921_Volkswagen_Karmann_Ghia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a92e1b4-54d6-4009-83bb-c30d7618da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd71ac2-f529-482b-a370-b74e0664dbe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_Volkswagen_Karmann_Ghia","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:33","title":"Vezettük a Volkswagen legszebb Bogarát, a Karmann Ghiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","shortLead":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","id":"20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01618b7b-5644-4f2d-a429-a232dfd16298","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:09","title":"Két embert köröz a rendőrség a Ferihegyen talált mérgező drog miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3ca7de-aca2-4332-be75-ae5ea3854f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat.","shortLead":"A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat.","id":"20180921_a_skoda_tovabb_fesziti_a_hurt_ujabb_fotok_a_240_loeros_kodiaq_rsrol_vw_tiguan_parizsi_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3ca7de-aca2-4332-be75-ae5ea3854f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce7139-999a-469e-a865-6c899b10c0cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_a_skoda_tovabb_fesziti_a_hurt_ujabb_fotok_a_240_loeros_kodiaq_rsrol_vw_tiguan_parizsi_autoszalon","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:21","title":"A Skoda tovább feszíti a húrt: újabb fotók a 240 lóerős Kodiaq RS-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi és a biztosítási szektorban nőttek a legkevésbé a keresetek - magyarázta a Századvég. Azért nagyon nem kell sajnálni őket.","shortLead":"A pénzügyi és a biztosítási szektorban nőttek a legkevésbé a keresetek - magyarázta a Századvég. Azért nagyon nem kell...","id":"20180922_Szazadveg_alig_nott_a_penzugyi_dolgozok_fizetese_csak_613_ezer_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29f911c-8092-463e-8e5e-8021b77b3826","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Szazadveg_alig_nott_a_penzugyi_dolgozok_fizetese_csak_613_ezer_forint","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:33","title":"Századvég: alig nőtt a pénzügyi dolgozók fizetése, csak 613 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]