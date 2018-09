Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásukhoz.","shortLead":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri...","id":"20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc25f1-6cb4-47d2-b02b-679d55bc918f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:52","title":"Alvó embert raboltak ki az aluljáróban, a rendőrség keresi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint viszont az intézmény csak elveszi a tanulók kedvét a mozgástól.","shortLead":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint...","id":"20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f729ef0-9901-410a-ab33-06886d0045d0","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:13","title":"Kötelező lesz rendszámtáblát tenniük a biciklijükre egy brit iskola diákjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad0e82e-4c07-405e-a57a-bafb0c1d86c1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a fajta „zenei képzés” jóval több mint zene.","shortLead":"Ez a fajta „zenei képzés” jóval több mint zene.","id":"20180925_Enekeljen_mondokazzon_igy_jobban_fejlodik_a_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad0e82e-4c07-405e-a57a-bafb0c1d86c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c583b1c7-b173-4750-a47f-5e877efb75bf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180925_Enekeljen_mondokazzon_igy_jobban_fejlodik_a_csecsemo","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:15","title":"Énekeljen, mondókázzon, így jobban fejlődik a csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem is lehetne.","shortLead":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem...","id":"20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023167c0-add5-45c3-b208-02039a623b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:41","title":"A nap fotója: Nem erre számít az ember, ha benéz a Tesla csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8118b10-767c-4ea1-add4-3ea6c24e1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány ugyanakkor erőteljesen cáfolja a halálos áldozatok számát, szerintük \"csak\" 199-en haltak bele a polgárháborús időket idéző, utcai összecsapásokba. ","shortLead":"A kormány ugyanakkor erőteljesen cáfolja a halálos áldozatok számát, szerintük \"csak\" 199-en haltak bele...","id":"20180924_Mar_tobb_mint_500_halottja_es_4000_sebesultje_van_a_nicaraguai_tunteteseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8118b10-767c-4ea1-add4-3ea6c24e1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e266f125-d051-456b-8e9b-31f42c841137","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Mar_tobb_mint_500_halottja_es_4000_sebesultje_van_a_nicaraguai_tunteteseknek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:50","title":"Már több mint 500 halottja és 4000 sebesültje van a nicaraguai tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem a főváros nem kívánt tájékoztatni. Előbbi végül az után árult el néhány részletet a G7-nek, hogy a lap újságírója a környéken dolgozó munkásoktól hallott az építkezésről. ","shortLead":"Megkezdődtek a Gellért-hegyre tervezett sikló építésének munkálatai, amiről azonban egyelőre sem a beruházó, sem...","id":"20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31834bf-38ed-4112-b3cb-18cd96b22f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cefa0a-4992-4d76-9549-7588f1798aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_gellert_hegy_siklo_epitkezes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:39","title":"Már dolgoznak a Gellért-hegyi siklón, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","shortLead":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","id":"20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ceb75-1e97-41a3-91a6-d01986d5f9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:20","title":"Lefegyverezték az acapulcói rendőröket, mert bűnözők szivárogtak be az állományba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb pereskedni Magyarországon; szakmai pontatlanságokra vagy formai hibára való hivatkozással a bíróságok számolatlanul dobják vissza még a legtapasztaltabb ügyvédek keresetleveleit is. A szigor előreláthatóan az alternatív vitarendezési formák felé tereli majd a vitázó feleket.","shortLead":"Egyre nehezebb pereskedni Magyarországon; szakmai pontatlanságokra vagy formai hibára való hivatkozással a bíróságok...","id":"20180926_Pereskedne_Szamitson_ra_hogy_banalis_okokbol_dobjak_vissza_keresetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a107f8-21b0-4c97-ae85-1dda08717c45","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Pereskedne_Szamitson_ra_hogy_banalis_okokbol_dobjak_vissza_keresetet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:39","title":"Pereskedne? Számítson rá, hogy banális okokból dobják vissza keresetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]