[{"available":true,"c_guid":"56c0715b-2f7d-44b4-9927-c558c1e91ce7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vége lenne Londongrádnak? – aggodalmaskodik New Yorkban a Bloomberg hírportál. Egy kulcsfigura mindenesetre hiányzik: az 52 éves Roman Abramovics, akit Putyin helikopteren keresett fel Londonban, még a boldog békeidőkben, eltűnt a nyilvánosság elől.","shortLead":"Vége lenne Londongrádnak? – aggodalmaskodik New Yorkban a Bloomberg hírportál. Egy kulcsfigura mindenesetre hiányzik...","id":"20180926_Londongrad_vegnapjai_hova_tunt_Putyin_kedvenc_oligarchaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c0715b-2f7d-44b4-9927-c558c1e91ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a13229-25dd-4560-9df7-bc1a586c640d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Londongrad_vegnapjai_hova_tunt_Putyin_kedvenc_oligarchaja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:10","title":"Londongrád végnapjai, hová tűnt Putyin kedvenc oligarchája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most még hármat rá kell költeni; nehéz lesz jóvátenni az elmúlt 8 év sokmilliárdos veszteségét és tehetetlenkedését. A kölcsönről ma szavaz a Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most...","id":"20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eebe1a8-168d-49ee-84b2-b4e763834f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:17","title":"8 éve kész, 10 milliárdba került, nincs megnyitva, és kell még 3 milliárd – ma szavaznak a Rác fürdőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Okos stratégiával, társadalmi konszenzust teremtve, kitartó, következetes munkával ki lehet törni az elmaradottság és a szegénység béklyójából. Vélemény.","shortLead":"Okos stratégiával, társadalmi konszenzust teremtve, kitartó, következetes munkával ki lehet törni az elmaradottság és...","id":"20180926_Magyarorszag_2030_egy_abszurd_drama_forgatokonyve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e77d3b6-cd65-485f-8b8f-19379eb3c195","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Magyarorszag_2030_egy_abszurd_drama_forgatokonyve","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:40","title":"Magyarország 2030: egy abszurd dráma forgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71993ee-98ea-4b6e-90a9-b852559432dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem elérhető a bezúzott Századvég-lapszám.","shortLead":"Már nem elérhető a bezúzott Századvég-lapszám.","id":"20180926_Lementette_a_bezuzott_Szazadveget_Jol_tette_mert_azota_levettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71993ee-98ea-4b6e-90a9-b852559432dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b8ea77-0e43-4be5-be30-77d3a79b637f","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Lementette_a_bezuzott_Szazadveget_Jol_tette_mert_azota_levettek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:41","title":"Lementette a bezúzott Századvéget? Jól tette, mert azóta levették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás. Ha ki tudják olvasni a törvényjavaslatban szereplő intézményt, meglátjuk, ez fontosabb-e a parlamenti képviselőknek, mint a CEU helyzetének rendezése.","shortLead":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás...","id":"20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c85c1-4dca-4000-bcae-da3390f287fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:26","title":"Thai buddhista egyetemmel mutat fityiszt a CEU-nak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180926_Az_Origo_cikkeknek_latszo_targyakkal_a_kenyerado_gazdai_vedelmeben_megidezi_az_50es_eveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d700213-68bc-4057-a752-7524880c44dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Az_Origo_cikkeknek_latszo_targyakkal_a_kenyerado_gazdai_vedelmeben_megidezi_az_50es_eveket","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:15","title":"Az Origo csak ott nem fedezi fel Soros Györgyöt, ahonnan a pénzét kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 ezer embert érint a munkabeszüntetés.","shortLead":"30 ezer embert érint a munkabeszüntetés.","id":"20180926_Minden_idok_legnagyobb_sztrajkjat_hirdette_meg_pentekre_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47e77-81d1-45ab-bad6-28e6762cbc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Minden_idok_legnagyobb_sztrajkjat_hirdette_meg_pentekre_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:57","title":"Minden idők legnagyobb sztrájkját hirdette meg péntekre a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]