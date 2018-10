Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18569bc8-4018-4265-bbd7-1923b6c2ad7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kerék találta el a téglafalat, a pilóták észre se vették.","shortLead":"Egy kerék találta el a téglafalat, a pilóták észre se vették.","id":"20181012_Szetkapta_a_falat_az_indiai_utasszallito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18569bc8-4018-4265-bbd7-1923b6c2ad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4ba25e-02c7-485f-9501-74bf4bace000","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Szetkapta_a_falat_az_indiai_utasszallito","timestamp":"2018. október. 12. 14:17","title":"Szétkapta a falat az indiai utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó esett a megállapodás aláírásáról szóló ceremónián. ","shortLead":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó...","id":"20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94528604-b4b3-412b-9fbb-6cd2cf3d4f07","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","timestamp":"2018. október. 12. 16:14","title":"12,3 milliárd forintot ad a kormány a debreceni BMW-gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705f0fa0-a2bc-44d1-ba03-a4f3d708cb9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk, kell hozzá egy 1300 lóerős motor is.","shortLead":"Mondjuk, kell hozzá egy 1300 lóerős motor is.","id":"20181013_kettes_golf_gyorsulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705f0fa0-a2bc-44d1-ba03-a4f3d708cb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12e40d1-7709-401f-9c25-913bdae1a175","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_kettes_golf_gyorsulas","timestamp":"2018. október. 13. 13:13","title":"Jó autó a kettes Golf: 333.33 km/h-val megy, ha kell (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A házi méhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis beporzók.","shortLead":"A házi méhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis...","id":"20181011_mehpusztulas_amator_meheszek_einstein_cdc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332a582e-fb50-42b9-8d28-46efd921b8fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_mehpusztulas_amator_meheszek_einstein_cdc","timestamp":"2018. október. 11. 16:03","title":"Mi lesz velünk, ha elpusztul minden méh? Tényleg nagy a baj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c239a2-3463-4737-a9e4-89eafdaa88e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő maga csak fedezte a pedofil papokat.","shortLead":"Ő maga csak fedezte a pedofil papokat.","id":"20181012_Lemondott_Washington_erseke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c239a2-3463-4737-a9e4-89eafdaa88e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dc327f-5fdb-4dfc-9d74-c43582a253de","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Lemondott_Washington_erseke","timestamp":"2018. október. 12. 14:26","title":"A pedofilbotrány miatt lemondott Washington érseke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f3f191-0e52-49b1-92ed-2aa6269e08e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"George Clooney tequilája és Robbie Williams hangja adta meg a hangulatot.","shortLead":"George Clooney tequilája és Robbie Williams hangja adta meg a hangulatot.","id":"20181013_Eleg_vad_volt_Eugenia_hercegno_eskuvoi_bulija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f3f191-0e52-49b1-92ed-2aa6269e08e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450d8c8f-9831-45de-b4f3-7218c689be5d","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Eleg_vad_volt_Eugenia_hercegno_eskuvoi_bulija","timestamp":"2018. október. 13. 11:08","title":"Elég vad volt Eugénia hercegnő esküvői bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával kapcsolatos munkája nemrég nyilvános lett, így bárki beleolvashat. ","shortLead":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával...","id":"20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14512aa-7aa2-40f0-905c-deaa564194b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","timestamp":"2018. október. 12. 19:35","title":"Stephen Hawking a halála előtt még befejezett egy fontos tudományos munkát, és most végre bárki elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint csak ahhoz, hogy ne álljon ma összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi centruma. A betegéleteket veszélyeztető helyzetre egy év alatt közel száz levélben figyelmeztették a Honvédkórház parancsnokát, aki megingathatatlannak tűnik a posztján, egyesek szerint a Fidesz felső vezetésével ápolt szoros politikai-családi kapcsolatai miatt is. \r

","shortLead":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába...","id":"20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261cbf94-7fbc-408d-9039-d6079d668703","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","timestamp":"2018. október. 12. 06:30","title":"Folytatódik a dráma a Honvédkórházban: \"Minden nap úgy lépek be, hogy fél lábbal a börtönben érzem magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]