Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar háztartások kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek ellenére csak minden második háztartásban ellenőrzik évről-évre az érintett berendezéseket, míg szén-monoxid-érzékelő 10 lakásból alig kettőben van.","shortLead":"A magyar háztartások kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek...","id":"20181012_Eletet_menthet_on_is_megnezheti_a_szenmonoxid_erzekelok_pozitiv_es_negativ_listajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a0611-eedc-47ea-8a9d-e05f3a6ec926","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Eletet_menthet_on_is_megnezheti_a_szenmonoxid_erzekelok_pozitiv_es_negativ_listajat","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Életet menthet, itt a szén-monoxid érzékelők pozitív és negatív listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, aztán lehet beszélni létszámcsökkentésről is. A két fél egymással nem egyeztet, pedig hétfőn már bejelenthetik, hogyan bonyolítják le a beígért leépítést.","shortLead":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok...","id":"20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198f486-e763-47b4-b598-72c174dc9e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","timestamp":"2018. október. 14. 10:00","title":"A kormány már tudja, hogyan seprűz ki százezer embert a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","id":"20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61175f4-82ed-4127-83f3-78fa4f5ba376","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","timestamp":"2018. október. 13. 15:41","title":"Székesfehérvárra költöztetnék a honvédség új parancsnokságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával kapcsolatos munkája nemrég nyilvános lett, így bárki beleolvashat. ","shortLead":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával...","id":"20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14512aa-7aa2-40f0-905c-deaa564194b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","timestamp":"2018. október. 12. 19:35","title":"Stephen Hawking a halála előtt még befejezett egy fontos tudományos munkát, és most végre bárki elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács - mindezt Tarlós István egykori pénzügyi főtanácsadója nyilatkozta a hvg.hu-nak. Atkári János, aki korábban Demszky Gábor főpolgármester-helyettese is volt, azt mondta: tanácsrendszer van a szó pártállami értelmében. A jelenlegi főpolgármester azonban optimista. Ennek egyik oka az lehet, hogy a héten 1100 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztésről állapodott a kormányfővel.","shortLead":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács...","id":"20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb482be-2f3f-4b4c-8978-9693b297b887","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","timestamp":"2018. október. 13. 16:25","title":"Már Falus Ferenc is bedobta azt, amit most Orbán és Tarlós megvalósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett az egészen jó specifikációkkal felruházott Nokia 3.1 Plus.","shortLead":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett...","id":"20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319bc348-3a6f-4d12-8a51-e069c5780035","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","timestamp":"2018. október. 12. 20:03","title":"Itt a legújabb Nokia telefon, és tényleg nem kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]