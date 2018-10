Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019943b1-afce-49b3-bdca-847f593b8b14","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","timestamp":"2018. október. 22. 08:29","title":"Donald Trump és Kim Dzsong Un ismét nekifut a világbékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9cfa3a-46a0-4d46-994e-b121439a9a85","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Hős utca 15/A és 15/B épületei közé már korábban emeltek egy kerítést és méretes betonelemeket is letettek, a rendőri jelenlét is folyamatos. Most a legfrissebb társasházi határozati javaslat szerint újabb kerítés és élőerős beléptetés jöhet. A lakók szerint így akarják rávenni őket, nyomott áron adják el lakásaikat.","shortLead":"A Hős utca 15/A és 15/B épületei közé már korábban emeltek egy kerítést és méretes betonelemeket is letettek, a rendőri...","id":"20181022_Keritest_huznanak_es_biztonsagi_oroket_allitananak_a_Hos_utcai_gettoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cfa3a-46a0-4d46-994e-b121439a9a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec33e6-0c04-4ece-a49b-7dbfed6c207e","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Keritest_huznanak_es_biztonsagi_oroket_allitananak_a_Hos_utcai_gettoba","timestamp":"2018. október. 22. 07:30","title":"Kerítést húznának és biztonsági őröket állítanának a Hős utcai gettóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323cb17d-f649-4b53-8d98-e4a202f98696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internetes népművészek – sovány vigaszként – mémekbe fojtották a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának megszünése miatt érzett bánatukat.","shortLead":"Az internetes népművészek – sovány vigaszként – mémekbe fojtották a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának...","id":"20181021_lakastakarek_allami_tamogatas_valtozas_2018_memek_fundamenta_lakaskassza_megszunese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323cb17d-f649-4b53-8d98-e4a202f98696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd919d8d-cfa2-48e5-b6a3-0db4b6f98369","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_lakastakarek_allami_tamogatas_valtozas_2018_memek_fundamenta_lakaskassza_megszunese","timestamp":"2018. október. 21. 10:03","title":"A lakástakarékot ugyan beszántották, de itt van nekünk 5 kiváló mém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a rázuhanás veszélye miatt ez teljesen tilos volt, egy rendeletmódosítás következtében azonban nemzetbiztonságilag indokolt esetekben engedélyeztik mostantól.","shortLead":"Eddig a rázuhanás veszélye miatt ez teljesen tilos volt, egy rendeletmódosítás következtében azonban...","id":"20181020_Ezentul_engedelyezhetik_a_paksi_atomeromu_repulovel_valo_megkozeliteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a99b8a-39c1-4626-a682-bd942e8f1b17","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ezentul_engedelyezhetik_a_paksi_atomeromu_repulovel_valo_megkozeliteset","timestamp":"2018. október. 20. 13:46","title":"Engedélyezhetik a paksi atomerőmű légterébe való berepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","shortLead":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","id":"20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031fea6a-3a6a-4bb8-99a2-3b7932ae3466","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","timestamp":"2018. október. 22. 12:35","title":"Donald Trump rémálma zajlik épp a mexikói határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b939398-0e2c-4fd4-b5d0-836c8cc3b205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken közölték a szakszervezetekkel az elbocsátás részleteit - értesült az RTL Klub.","shortLead":"Pénteken közölték a szakszervezetekkel az elbocsátás részleteit - értesült az RTL Klub.","id":"20181020_Haromezer_embert_kuldenek_el_a_kozponti_kozigazgatasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b939398-0e2c-4fd4-b5d0-836c8cc3b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd63d8ed-f2f8-4dda-9dab-37cb283e38b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Haromezer_embert_kuldenek_el_a_kozponti_kozigazgatasbol","timestamp":"2018. október. 20. 19:25","title":"Háromezer embert küldenek el a központi közigazgatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5209ec-b3d4-42ac-97d2-06c7110e3bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ötbetűs szó magyar eredetű, de módosult változatban világszerte sok egyéb nyelvben is használják. Mutatjuk, hogy pontosan honnan ered és hova jutott.","shortLead":"Ez az ötbetűs szó magyar eredetű, de módosult változatban világszerte sok egyéb nyelvben is használják. Mutatjuk...","id":"20181022_egy_magyar_szo_ami_vilaghoditova_valt_fokuszban_a_kocsi_kocs_budakalasz_szigetszentmarton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5209ec-b3d4-42ac-97d2-06c7110e3bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765d1ca-8ccc-41e5-9bf2-3037cbca1c3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_egy_magyar_szo_ami_vilaghoditova_valt_fokuszban_a_kocsi_kocs_budakalasz_szigetszentmarton","timestamp":"2018. október. 22. 06:41","title":"Egy magyar szó, ami világhódítóvá vált: fókuszban a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]