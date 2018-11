Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Októberben a várakozásokkal összhangban 49 éves mélyponton stagnált a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics pénteken kiadott jelentése szerint.

Majd fél évszázados mélyponton az amerikai munkanélküliség

Képzetlen pályázókra és kevés jelentkezőre panaszkodnak a cégek.

Húszszorosára drágult az új dolgozók felvétele néhány év alatt

Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.

Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket

A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. Kisiklott egy tehervonat Kassa közelében

Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. Szép lassan Mészáros Lőrinc lett az ország egyik legnagyobb munkaadója

Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.

A Wizz Air alapítója a poggyászokról: „az emberek nem vágynak luxuskörülményekre"

Új nemzeti modellről beszélt Lánczi András, a Corvinus rektora a Magyar Időknek adott interjújában. ","shortLead":"Új nemzeti modellről beszélt Lánczi András, a Corvinus rektora a Magyar Időknek adott interjújában. Nemzeti modellként működne majd az új Corvinus

Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol a Betlehem utca az azonos nevű térbe torkollik, ott nyitott antikváriumot és a szomszédos ház szuterénjében galériát 25 évvel ezelőtt Jan Placák.

Elnyugodott hajtókar