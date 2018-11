Oroszországban nem mutatták be az előre bejelentett időpontban azt az amerikai filmet, amelyben túszul ejtik az orosz elnököt. Moszkvában cenzúráról, illetve a bürokráciáról beszélnek.

A The Moscow Times című moszkvai lap szerint a „Hunter Killert” novemberben elsején kellett volna műsorra tűzni az oroszországi mozikban, ám a filmet végül nem mutatták be. Míg az ellenzék szerint a bemutató azért késik, mert a film – amelyben saját védelmi minisztere ejti túszul az orosz államfőt – aláássa Vlagyimir Putyin valódi orosz államfő „macsó megítélését”, a hivatalos források szerint a bürokrácia miatt késik a premier. Állítólag ugyanis azért nem láthatták az orosz nézők a filmet, mert nem érkezett be egy olyan kópia az orosz filmarchívumba, amelynek jegyzékbe vétele feltétele a vetítés engedélyezésének. A filmben többek között Gerard Butler és Gary Oldman szerepel.

Tavaly valóban betiltottak Oroszországban egy külföldi filmet, a Sztálin halálát. A fekete komédia – állították az orosz hivatalokban - megsérti a sztálini korszak áldozatainak az emlékét.