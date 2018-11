Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ead76c60-a5c8-4494-9315-2e85908ba450","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltűnt egy japán sziget az ázsiai ország észak-keleti partjainál, az Eszambe Hanakita Kodzsima nevű lakatlan szigetet a parti őrség keresi.","shortLead":"Eltűnt egy japán sziget az ázsiai ország észak-keleti partjainál, az Eszambe Hanakita Kodzsima nevű lakatlan szigetet...","id":"20181102_Nyomtalanul_eltunt_egy_japan_sziget_szel_es_jeg_koptathatta_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead76c60-a5c8-4494-9315-2e85908ba450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d936f81-3474-47e6-8fc1-f36b49bdbf44","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Nyomtalanul_eltunt_egy_japan_sziget_szel_es_jeg_koptathatta_el","timestamp":"2018. november. 02. 15:06","title":"Nyomtalanul eltűnt egy japán sziget, szél és jég koptathatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szolgálat megalakulásának centenáriuma alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a katonai hírszerzést a kimagasló szakmaiság és az egyedülálló lehetőségek jellemzik. A GRU neve nemrég a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök angliai megmérgezése kapcsán merült fel.","shortLead":"A szolgálat megalakulásának centenáriuma alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a katonai hírszerzést...","id":"20181102_Putyin_javasolta_az_orosz_katonai_hirszerzes_korabbi_elnevezese_a_GRU_visszaallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30c5d11-21bc-40c4-9f7f-9ad025411297","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Putyin_javasolta_az_orosz_katonai_hirszerzes_korabbi_elnevezese_a_GRU_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 02. 17:31","title":"Putyin javasolta az orosz katonai hírszerzés korábbi elnevezése, a GRU visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","shortLead":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","id":"20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582e8d8b-d7b7-4aa5-958c-425329082766","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","timestamp":"2018. november. 03. 08:20","title":"Újabb gyanús csomagot kapott egy demokrata párti amerikai milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak hitet kell tennie a Néppárt által képviselt értékek mellett, vagy pedig el kell hagynia a pártot. ","shortLead":"A volt finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak hitet kell tennie a Néppárt által képviselt értékek...","id":"20181103_Ultimatumot_adott_a_Fidesznek_az_Europai_Neppart_listavezetoi_helyere_palyazo_Alexander_Stubb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bc70a-14c5-4edb-83bd-f228e8143391","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ultimatumot_adott_a_Fidesznek_az_Europai_Neppart_listavezetoi_helyere_palyazo_Alexander_Stubb","timestamp":"2018. november. 03. 10:20","title":"Ultimátumot adott a Fidesznek az Európai Néppárt listavezetői helyére pályázó Alexander Stubb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2a2df4-9801-4ae1-bfc9-723eebb74520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új nemzeti modellről beszélt Lánczi András, a Corvinus rektora a Magyar Időknek adott interjújában. ","shortLead":"Új nemzeti modellről beszélt Lánczi András, a Corvinus rektora a Magyar Időknek adott interjújában. ","id":"20181102_Elmondta_a_rektor_milyennek_kepzeli_az_alapitvanyi_fenntartasu_Corvinust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2a2df4-9801-4ae1-bfc9-723eebb74520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6612a104-7af8-4352-9619-f57b5c341a22","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Elmondta_a_rektor_milyennek_kepzeli_az_alapitvanyi_fenntartasu_Corvinust","timestamp":"2018. november. 02. 11:05","title":"Nemzeti modellként működne majd az új Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz szén- és gázszállításokat kiváltó ajánlatot tegyen. ","shortLead":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz...","id":"20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbb216-2af2-4ba3-900f-b190f5183ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","timestamp":"2018. november. 02. 15:18","title":"Amerikai szén és gáz csökkentené Közép-Európa orosz energiafüggőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi kormánykritikus szaúdi újságíró meggyilkolására a parancs a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből érkezett - írta Recep Tayyip Erdogan török államfő a The Washington Post című lap internetes oldalán pénteken megjelent véleménycikkében. ","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi kormánykritikus szaúdi újságíró meggyilkolására a parancs a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből...","id":"20181102_Hasogdzsiugy_Erdogan_szerint_a_parancs_a_szaudi_kormanyzat_legmagasabb_koreibol_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bce4c13-7fcc-4596-8559-03a631ad23e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Hasogdzsiugy_Erdogan_szerint_a_parancs_a_szaudi_kormanyzat_legmagasabb_koreibol_erkezett","timestamp":"2018. november. 02. 21:51","title":"Hasogdzsi-ügy: Erdogan szerint a parancs a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]