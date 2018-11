Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs program keretében, a vakcinatendert július végéig kellett volna kiírni. ","shortLead":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs...","id":"20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de508255-13f3-416b-8657-b0e4adaaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","timestamp":"2018. november. 05. 12:13","title":"Még a tendert sem írták ki a januártól kötelező bárányhimlő elleni védőoltás vakcináira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden vezető tisztségviselőnek érdemes tudnia, miért tartozik ő felelősséggel. Ezt gyűjtötte össze most az Adózóna.","shortLead":"Minden vezető tisztségviselőnek érdemes tudnia, miért tartozik ő felelősséggel. Ezt gyűjtötte össze most az Adózóna.","id":"20181106_Kin_lehet_szamonkerni_ha_kart_okoz_a_ceg_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc01272a-91a7-4783-bd36-3ad940311dec","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Kin_lehet_szamonkerni_ha_kart_okoz_a_ceg_vezetoje","timestamp":"2018. november. 06. 14:44","title":"Kin lehet számonkérni, ha kárt okoz a cég vezetője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","shortLead":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","id":"20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75bbee0-7212-43ff-9391-7b7df0154884","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","timestamp":"2018. november. 06. 14:43","title":"A magyarok majdnem fele csak belföldről mer neten rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat egy másik oldalra. Decembertől jön a zéró tolerancia.","shortLead":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat...","id":"20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270aca8-2fcf-4b85-8416-cf13816a85cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","timestamp":"2018. november. 06. 08:03","title":"Chrome böngésző van a gépén? Decembertől megálljt parancsol a net legidegesítőbb jelenségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f351b2b-086a-45c5-bdb0-6e668de88ea8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A magyar családi cégek jó része 1989 után alakult, így most utódlás előtt állnak, de jellemzően nem tudják, mi legyen a választott kimenet – és azt sem, hogy ki legyen az utód.","shortLead":"A magyar családi cégek jó része 1989 után alakult, így most utódlás előtt állnak, de jellemzően nem tudják, mi legyen...","id":"20181106_Itt_a_recept_magyar_kutatas_szedte_pontokba_mitol_elnek_tul_a_csaladi_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f351b2b-086a-45c5-bdb0-6e668de88ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3e34a4-a602-4a86-a862-b0cca2638a54","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181106_Itt_a_recept_magyar_kutatas_szedte_pontokba_mitol_elnek_tul_a_csaladi_vallalkozasok","timestamp":"2018. november. 06. 06:00","title":"Itt a recept: magyar kutatás szedte pontokba, miért sikeresebbek bizonyos családi vállalkozások a többinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.","id":"20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704b69d0-129d-4c43-a0a0-d89684afc5eb","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karnyujtasnyira_van_a_vilagkupagyozelemtol_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. november. 05. 13:26","title":"Karnyújtásnyira van a világkupa-győzelemtől Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9917759b-d037-4963-b924-b603d59f92a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, aligha fog leállni a kivándorlás – írja a Tárki Társadalmi Riportban megjelent tanulmányában Hárs Ágnes.","shortLead":"Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, aligha fog leállni a kivándorlás – írja a Tárki Társadalmi...","id":"20181107_Erre_se_lehetunk_buszkek_szomoru_magyar_rekord_az_elvandorlasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9917759b-d037-4963-b924-b603d59f92a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dab958-1c16-491c-9472-54341c5be7a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Erre_se_lehetunk_buszkek_szomoru_magyar_rekord_az_elvandorlasban","timestamp":"2018. november. 07. 05:45","title":"Erre se lehetünk büszkék: szomorú magyar rekord az elvándorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]