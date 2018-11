Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emmanuel Macron már a választási kampányában megígérte: 120 ezer fővel csökkenti az „életfogytig” közszolgálati állásában lévő állami és önkormányzati hivatalnokok számát. 50 ezresre tervezi az állami intézményekben dolgozók leépítését. ","shortLead":"Emmanuel Macron már a választási kampányában megígérte: 120 ezer fővel csökkenti az „életfogytig” közszolgálati...","id":"20181107_Macronek_leckeje_Orbaneknak_igy_is_lehet_kitenni_embereket_a_kozszferabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497cf9a0-0240-4af6-ac2d-982626de15f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Macronek_leckeje_Orbaneknak_igy_is_lehet_kitenni_embereket_a_kozszferabol","timestamp":"2018. november. 07. 05:50","title":"Macronék leckéje Orbánéknak: így is lehet kitenni embereket a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","id":"20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7c8d0-ac9d-46a9-8c87-3645552736a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","timestamp":"2018. november. 06. 13:29","title":"Weber: Nem zárjuk ki a Fideszt, de nyomást fogunk gyakorolni Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7445194a-cb31-4b7e-95d4-b6cf3b56a601","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza ingatlanfejlesztőjének vezérigazgatója, Tatárt Tibor az alapkőletételen elmondta, a tárgyalások jól haladnak az Etele Plaza leendő bérlőivel, már a teljes bérbe adható terület 60 százalékára aláírt vagy folyamatban lévő szerződésük van.","shortLead":"A 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza ingatlanfejlesztőjének vezérigazgatója,...","id":"20181108_Letettek_a_Budapesten_epulo_szuperplaza_alapkovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7445194a-cb31-4b7e-95d4-b6cf3b56a601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250b2c0a-eca2-4cec-8883-6315a4e70288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Letettek_a_Budapesten_epulo_szuperplaza_alapkovet","timestamp":"2018. november. 08. 10:58","title":"Letették a Budapesten épülő szuperpláza alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó növekedést értek el tavaly a legnagyobb árbevételű cégek.","shortLead":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó...","id":"20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0271b350-4468-41cc-a4a0-472143635561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","timestamp":"2018. november. 07. 15:16","title":"HVG TOP 500: ahol 499-en nézik a Mol olajos hátát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d897a-4018-418f-a048-562d1bbdbbf1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzemzavar lépett fel az ISS orosz Zvezda modulján a három számítógép egyikénél, de ez nem jelent veszélyt sem az állomás működésére, sem a személyzetének tevékenységére – közölte a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat.","shortLead":"Üzemzavar lépett fel az ISS orosz Zvezda modulján a három számítógép egyikénél, de ez nem jelent veszélyt sem...","id":"20181106_nemzetkozi_urallomas_iss_zvezda_szamitogep_roszkoszmosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d897a-4018-418f-a048-562d1bbdbbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebfe2f8-809c-43fd-93ec-e6464556e589","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_nemzetkozi_urallomas_iss_zvezda_szamitogep_roszkoszmosz","timestamp":"2018. november. 06. 19:33","title":"Megint gond van a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c75406-a3f3-4580-8ab0-b015bacae9dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar gyerekek sokat tanulnak, de elsősorban otthon, és nem gondolják, hogy bármi haszna volna a matektanulásnak.\r

\r

","shortLead":"A magyar gyerekek sokat tanulnak, de elsősorban otthon, és nem gondolják, hogy bármi haszna volna a matektanulásnak.\r

\r

","id":"20181107_Rengeteget_szenvednek_otthon_a_magyar_diakok_a_matekkal__es_nagyon_gyenge_a_teljesitmenyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3c75406-a3f3-4580-8ab0-b015bacae9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f1bb5-248a-44d6-8465-0d0a27056751","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Rengeteget_szenvednek_otthon_a_magyar_diakok_a_matekkal__es_nagyon_gyenge_a_teljesitmenyuk","timestamp":"2018. november. 07. 11:15","title":"Sokat szenvednek a magyar diákok a matekkal, de főleg otthon – és nagyon gyenge a teljesítményük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék azt a határozatot, amellyel a józsefvárosi önkormányzat júliusban be akarta záratni az Aurórát - adták hírül a klub Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék azt a határozatot, amellyel a józsefvárosi önkormányzat júliusban be akarta...","id":"20181106_aurora_jozsefvarosi_onkormanyzat_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43694bf5-c20e-4b5f-868a-f9c8082b5181","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_aurora_jozsefvarosi_onkormanyzat_birosag","timestamp":"2018. november. 06. 20:26","title":"Megint jogszerűtlenül záratták volna be az Aurórát a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bd26c-67fe-43ca-9d65-48e7ea0a3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Terkepen_mutatjuk_honnan_golyozza_ki_a_nagy_ellenzeki_tunteteseket_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36bd26c-67fe-43ca-9d65-48e7ea0a3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f00cc9-285d-4834-ab61-1c88b6df8fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Terkepen_mutatjuk_honnan_golyozza_ki_a_nagy_ellenzeki_tunteteseket_a_kormany","timestamp":"2018. november. 07. 14:25","title":"Térképen mutatjuk, honnan golyózza ki a nagy ellenzéki tüntetéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]