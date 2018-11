Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a biztonsági felülvizsgálat okát nem közölte a NASA, az intézkedésnek sajtóhírek szerint ahhoz van köze, hogy Elon Musk egy rádióműsorban betépett.","shortLead":"Bár a biztonsági felülvizsgálat okát nem közölte a NASA, az intézkedésnek sajtóhírek szerint ahhoz van köze, hogy Elon...","id":"20181121_nasa_spacex_boeing_nemzetkozi_urallomas_fuvezes_fuves_cigi_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0b891-8a0d-48f6-87fd-86abb73c2bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_spacex_boeing_nemzetkozi_urallomas_fuvezes_fuves_cigi_elon_musk","timestamp":"2018. november. 21. 11:33","title":"Vizsgálatot rendeltek el a Boeingnél és a SpaceX-nél Elon Musk füvezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","shortLead":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","id":"20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f65f79-5b2a-4ff1-a39f-476bd7cf0afc","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","timestamp":"2018. november. 20. 17:56","title":"Ismét nekifut a kormány az egyházügyi törvény módosításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két neves jogvédő szervezet az emberi jogok lábbal tiprásával vádolja a monarchiát.","shortLead":"Két neves jogvédő szervezet az emberi jogok lábbal tiprásával vádolja a monarchiát.","id":"20181121_Kinozzak_es_zaklatjak_az_ellenzekieket_SzaudArabiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d0ad36-3061-4df5-9f9e-81b01ad65b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Kinozzak_es_zaklatjak_az_ellenzekieket_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. november. 21. 07:38","title":"Kínozzák és zaklatják az ellenzékieket Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt szavazásra hívtuk olvasóinkat. ","shortLead":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt...","id":"20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaffd7ea-39b7-4f7c-8de6-28b82df62227","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","timestamp":"2018. november. 21. 07:20","title":"Így döntöttek olvasóink: Gruevszki tiszteletbeli Fidesz-tag lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet. Most kiderült, nem is a nagykövet, hanem egy osztrák ékszerész használja a csodaautót.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1be128-58d9-4f1d-98d6-529ee84e5a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","timestamp":"2018. november. 21. 12:30","title":"Egy osztrák ékszerész jár a kirúgott nagykövet 80 milliós luxusautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. ","shortLead":"Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. ","id":"20181122_Nemcsak_Karoly_Backstreet_Boys_a_vers_mindenkie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103748f4-bbc4-41b4-9c4b-e594e58e6208","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Nemcsak_Karoly_Backstreet_Boys_a_vers_mindenkie","timestamp":"2018. november. 22. 10:47","title":"Vágási Feri beszállt az internetbe: Backstreet Boyst szaval Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8a219-4a71-40fb-ba89-4322001be530","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában – szólt egy mai hír. Na, erről is meg volt természetesen a gyerekszerkesztőink véleménye.\r

\r

","shortLead":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában – szólt egy mai hír. Na, erről is meg...","id":"20181120_Az_emberek_hulyek_es_eldobjak_a_szemetet_a_teherautok_meg_mindenfelet_beontenek_a_tengerbe_es_a_balnak_megeszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8a219-4a71-40fb-ba89-4322001be530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddf092-53ac-451f-8c78-e4c917b30e90","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Az_emberek_hulyek_es_eldobjak_a_szemetet_a_teherautok_meg_mindenfelet_beontenek_a_tengerbe_es_a_balnak_megeszik","timestamp":"2018. november. 20. 16:40","title":"„Az emberek hülyék, és eldobják a szemetet, a teherautók meg mindenfélét beöntenek a tengerbe, és a bálnák megeszik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]