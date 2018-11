Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5e773c-7ec7-43e7-82ca-87e7df6b8fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul George videojátékok iránti szenvedélyének hála rövidesen újabb gamereknek tervezett lábbelit ad ki a Sony és a Nike.","shortLead":"Paul George videojátékok iránti szenvedélyének hála rövidesen újabb gamereknek tervezett lábbelit ad ki a Sony és...","id":"20181123_gamercipo_sportcipo_paul_george_kosarlabda_playstation_nike_pg25_colorway","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa5e773c-7ec7-43e7-82ca-87e7df6b8fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37789a5-9712-43f1-9775-bf39397afe32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_gamercipo_sportcipo_paul_george_kosarlabda_playstation_nike_pg25_colorway","timestamp":"2018. november. 23. 16:33","title":"Megint összeállt a PlayStation és az amerikai sztárkosaras, jön az újabb gamercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben is megoldották ezt - 