Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra benyújtottak egy korábbi javaslatot a FIFA-nak.","shortLead":"Újra benyújtottak egy korábbi javaslatot a FIFA-nak.","id":"20181124_Surubben_rendezhetik_meg_a_focivbt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffea9f5e-b90f-4d41-bf3d-90a13941ca5c","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Surubben_rendezhetik_meg_a_focivbt","timestamp":"2018. november. 24. 17:57","title":"Sűrűbben rendezhetik meg a foci-vb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Névtelen kártyákra kapnak pénzt a migránsok; ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent; ezzel a terrorizmust finanszírozzák - így dörögnek már napok óta a kormánypolitikusok, élükön Orbán Viktorral. A helyzet azonban teljesen más, és ezt pontosan tudják a kormányban is.","shortLead":"Névtelen kártyákra kapnak pénzt a migránsok; ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent; ezzel a terrorizmust finanszírozzák...","id":"20181124Nevtelen_migranskartyak_mar_a_kerdesekben_sem_mond_igazat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd57d3b-b8a8-4d28-a60b-efd17cc2c239","keywords":null,"link":"/itthon/20181124Nevtelen_migranskartyak_mar_a_kerdesekben_sem_mond_igazat_a_kormany","timestamp":"2018. november. 24. 10:30","title":"Névtelen migránskártyák: a kormány már a kérdésekkel félrevezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem esett pánikba és ura volt a helyzetnek. A gyereket azért a nő szülte meg.","shortLead":"Nem esett pánikba és ura volt a helyzetnek. A gyereket azért a nő szülte meg.","id":"20181124_Megszolalt_az_apa_aki_az_M1esen_a_dugoban_vezette_le_a_felesege_szuleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae2c1c1-c08b-4e9b-8481-565f62f7aeab","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Megszolalt_az_apa_aki_az_M1esen_a_dugoban_vezette_le_a_felesege_szuleset","timestamp":"2018. november. 24. 08:12","title":"Megszólalt az apa, aki az M1-esen a dugóban vezette le a felesége szülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","shortLead":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","id":"20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538af60-7b7a-469f-b845-34973ceb2c37","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2018. november. 24. 20:18","title":"Mesés maffiavagyont foglalnak le az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95efa4e1-3fd0-4871-93e7-6ade80b7956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeg a Kossuth téren követelte a CEU-szerződés aláírását valamint mindenfajta felsőoktatási és kutatási cenzúra eltörlését.","shortLead":"A tömeg a Kossuth téren követelte a CEU-szerződés aláírását valamint mindenfajta felsőoktatási és kutatási cenzúra...","id":"20181124_Ismet_a_CEUert_tuntetnek_Budapesten__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95efa4e1-3fd0-4871-93e7-6ade80b7956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f37b5c-a7fd-43fb-8105-b6194b0ebc72","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Ismet_a_CEUert_tuntetnek_Budapesten__video","timestamp":"2018. november. 24. 14:32","title":"A magyar felsőoktatás szabadságáért tüntettek Budapesten - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243133e0-47e9-4785-a530-7c1edbaa4d71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudhatjuk meg, mi valósult meg a testület korábbi korrupcióellenes javaslataiból.","shortLead":"Nem tudhatjuk meg, mi valósult meg a testület korábbi korrupcióellenes javaslataiból.","id":"20181124_Csak_Magyarorszag_es_Feheroroszorszag_nem_hozta_nyilvanossagra_az_ET_korrupcios_jelenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=243133e0-47e9-4785-a530-7c1edbaa4d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f759b050-f297-47b4-8755-997dc18f9cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Csak_Magyarorszag_es_Feheroroszorszag_nem_hozta_nyilvanossagra_az_ET_korrupcios_jelenteset","timestamp":"2018. november. 24. 20:38","title":"Csak Magyarország és Fehéroroszország nem hozta nyilvánosságra az ET korrupciós jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d6aac4-33a6-40f1-b03a-f22b9fa36673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödik nőt bántalmaznak otthon, de a valós számok magasabbak lehetnek.","shortLead":"Minden ötödik nőt bántalmaznak otthon, de a valós számok magasabbak lehetnek.","id":"20181125_A_nok_leggyakoribb_halalozasi_oka_Magyarorszagon_a_csaladon_beluli_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47d6aac4-33a6-40f1-b03a-f22b9fa36673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5064da-948b-4f67-beca-81a5d79abdac","keywords":null,"link":"/elet/20181125_A_nok_leggyakoribb_halalozasi_oka_Magyarorszagon_a_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. november. 25. 09:13","title":"A nők között a családon belüli erőszak az egyik leggyakoribb halálozási ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]