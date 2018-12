Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181201_puch_szabad_fold_vasarnapi_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff093a-856d-4d1f-b643-207f0a494585","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_puch_szabad_fold_vasarnapi_hirek","timestamp":"2018. december. 01. 10:10","title":"A kimúlásra ítélt Vasárnapi Hírekben trollkodták meg Puch Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b21267a-4923-4b74-9f3f-b60edf680b58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Három elismerést is elnyert Reisz Gábor filmje a torinói fesztiválon.","shortLead":"Három elismerést is elnyert Reisz Gábor filmje a torinói fesztiválon.","id":"20181202_Triplazott_a_Rossz_versek_Torinoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b21267a-4923-4b74-9f3f-b60edf680b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019f5018-4d2a-4ed0-934d-ea45c81bcb48","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Triplazott_a_Rossz_versek_Torinoban","timestamp":"2018. december. 02. 11:11","title":"Triplázott a Rossz versek Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd9737c-08a5-4fdb-a625-a9e1d20af47a","c_author":"Dercsényi Dávid - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza, hogy a hatalom mire képes, ha egyszer eldöntött valamit. A kormány a saját törvényét sem tartja be, hogy elérje célját: elüldözni Magyarországról a legnívósabb, de Soros Györgyhöz köthető egyetemet. Hogyan jutottunk el idáig?","shortLead":"Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza...","id":"20181201_Lejart_a_hatarido_kezdjunk_el_hozzaszokni_megy_a_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd9737c-08a5-4fdb-a625-a9e1d20af47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc609f8-179f-4221-914c-fab280ec2bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Lejart_a_hatarido_kezdjunk_el_hozzaszokni_megy_a_CEU","timestamp":"2018. december. 01. 07:00","title":"Lejárt a határidő, szokjunk hozzá, hogy elmegy a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbb542-7f5a-4dac-8216-671441a40a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar az új klipjét már az új énekessel, Márton Csabával vette fel.","shortLead":"A zenekar az új klipjét már az új énekessel, Márton Csabával vette fel.","id":"20181130_exotic_zenekar_sipos_f_tamas_marton_csaba_trabant_nezz_ram_tizedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebbb542-7f5a-4dac-8216-671441a40a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff975920-ab15-4114-b039-c7447bb1443b","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_exotic_zenekar_sipos_f_tamas_marton_csaba_trabant_nezz_ram_tizedes","timestamp":"2018. november. 30. 13:59","title":"Lecserélte Sipos F. Tamást az Exotic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén 80-100 mezt vásároltak. Az utánpótlás játékosoknak köszönhetően a 2Rule azonban még ezen a kicsi piacon is jól jár.","shortLead":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén...","id":"20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ae2b1-0823-49cc-af82-4735b54d9cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","timestamp":"2018. november. 30. 16:09","title":"Évi száz mezt sem adhat el egy átlagos NB I.-es fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Amerika tőrbe csalt két fegyvercsempész maffiózót, a magyarok meg átadták őket az oroszoknak. Kizárt dolog, hogy a magyar kormány ne lenne tisztában azzal, hogy Oroszország hogyan bánik azokkal a bűnelkövetőkkel, akiket más ország hatóságai elől mentenek ki oda. Van, hogy még ki is tüntetik őket.","shortLead":"Amerika tőrbe csalt két fegyvercsempész maffiózót, a magyarok meg átadták őket az oroszoknak. Kizárt dolog...","id":"20181130_ljubisin_fegyverkereskedok_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e97db-dde1-44b6-bbee-28a75b0b7c70","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_ljubisin_fegyverkereskedok_oroszok","timestamp":"2018. november. 30. 18:00","title":"Mintha Orbánék nem tudnák, hogy aranyélet várhat az oroszoknak kiadott bűnözőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","shortLead":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","id":"20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b918205-d073-4944-b295-0176bb24961a","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","timestamp":"2018. november. 30. 20:11","title":"Már nem sokáig fenekelhetik el gyerekeiket a francia szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]