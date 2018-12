Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico című brüsszeli lapnak nyilatkozott. ","shortLead":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico...","id":"20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aef749-f2fa-4a83-a336-12400c66f412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","timestamp":"2018. december. 01. 11:10","title":"Mi lesz, ha a kiszámíthatatlan Trump lepaktál a kínai elnökkel Európa kárára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor kifejtette, azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyugdíjaséveikre, s hogy az ilyen megtakarításaikat állampapírban tartsák.","shortLead":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek...","id":"20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159b5364-1d0e-4abe-8150-dfbe00f710c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","timestamp":"2018. december. 01. 14:52","title":"Sürgős az államnak, hogy belépjen a nyugdíjmegtakarítások piacára, de miért ez a sietség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","shortLead":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","id":"20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2b2f1-8f44-4e2c-bc5e-50ea370957cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","timestamp":"2018. december. 01. 07:05","title":"Meghalt az idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még nem is tettünk említést. ","shortLead":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még...","id":"20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce20e39-3888-4422-9198-1eb78d3932b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","timestamp":"2018. december. 01. 08:21","title":"8 üléssel támad a Hyundai gigantikus új divatterepjárója, félhet az Audi Q7?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c8fbc0-c6a2-4f1b-bc80-b87e13f0350f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sam Gyimah a hetedik.","shortLead":"Sam Gyimah a hetedik.","id":"20181201_Ujabb_ember_tavozott_a_brit_kormanybol_a_Brexitmegallapodas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c8fbc0-c6a2-4f1b-bc80-b87e13f0350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054ea580-e048-4f2b-8fb6-a5a4aeee6cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Ujabb_ember_tavozott_a_brit_kormanybol_a_Brexitmegallapodas_miatt","timestamp":"2018. december. 01. 15:19","title":"Újabb ember távozott a brit kormányból a Brexit-megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","shortLead":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","id":"20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a39cce2-6176-4e15-acd9-659be9c3c8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","timestamp":"2018. december. 01. 15:52","title":"Tényleg a honvédség gépével utazott Orbán Milánóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a1da77-7980-49cd-af9c-703e5f7b089b","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","timestamp":"2018. december. 01. 08:03","title":"Adventi kalendárium – december 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]