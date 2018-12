Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","shortLead":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","id":"20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3bba5e-d329-4b02-8d98-b245ecb6b891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","timestamp":"2018. december. 07. 09:29","title":"Minden képzeletet felülmúlóan nőtt az állami vezetők fizetése idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen a gyöngyöző italok kategóriájában. ","shortLead":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen...","id":"20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b855bac-d446-4a9c-bad7-1c3b629d262e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Meghökkentő területen nyernek a britek a klímaváltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","shortLead":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","id":"20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce649723-06d7-4aec-9c90-b64e09fce987","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","timestamp":"2018. december. 06. 10:34","title":"Kétmillió dolláros alapítvánnyal a tornászlányok zaklatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","id":"20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a3c1-5e16-4ff4-b509-3d1e9e649f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 07. 11:09","title":"Nincs megállapodás, a kormány dönthet a jövő évi minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce22cae-7337-4497-8ed5-8af618b2de0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő kétszázadnyi repülőgépe sorakozott fel a repülőtér aszfaltján, majd emelkedtek a levegőbe.","shortLead":"Az amerikai légierő kétszázadnyi repülőgépe sorakozott fel a repülőtér aszfaltján, majd emelkedtek a levegőbe.","id":"20181207_repulogep_amerikai_legiero_f_35","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce22cae-7337-4497-8ed5-8af618b2de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a3444c-3c95-498f-8af0-644abdda91d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_repulogep_amerikai_legiero_f_35","timestamp":"2018. december. 07. 12:03","title":"Brutális látványt nyújt az amerikai légierő legerősebb gépe, hát még 36 darab egy fotón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024be735-4d0d-446b-8e46-99aa7b7a2b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest–Újszász–Szolnok és a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc vonalon várhatóan 30-40 perccel nő a menetidő, egyes elővárosi vonatok Rákosnál visszafordulnak, vagy teljesen kimaradnak a menetrendből. ","shortLead":"A Budapest–Újszász–Szolnok és a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc vonalon várhatóan 30-40 perccel nő a menetidő, egyes...","id":"20181206_Sokat_fog_kesni_ha_a_keletpesti_agglomeraciobol_jon_vonattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024be735-4d0d-446b-8e46-99aa7b7a2b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc87fae-66fe-4104-823a-795854985884","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Sokat_fog_kesni_ha_a_keletpesti_agglomeraciobol_jon_vonattal","timestamp":"2018. december. 06. 06:40","title":"Sokat fog késni, ha a kelet-pesti agglomerációból jön vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak pénzhez, rengeteg tapasztalathoz is hozzájutott az Epic Games, amikor a Fortnite androidos verzióját a Play Áruház helyett saját weboldalukon kezdték terjeszteni. Most itt a bejelentés: megcsinálták a maguk szoftverboltját.","shortLead":"Nem csak pénzhez, rengeteg tapasztalathoz is hozzájutott az Epic Games, amikor a Fortnite androidos verzióját a Play...","id":"20181207_epic_games_store_fortnite_battle_royale_android_steam_google_play_aruhaz_alkalmazasbolt_szoftveraruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0eff01-f772-4bd9-bc05-c609d3f6aa2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_epic_games_store_fortnite_battle_royale_android_steam_google_play_aruhaz_alkalmazasbolt_szoftveraruhaz","timestamp":"2018. december. 07. 17:03","title":"Nekimegy a Play áruháznak a Fortnite fejlesztője, azt mondja, van egy jobb ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","shortLead":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","id":"20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5654bd-ab24-4da1-a4a2-b673026397f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Cseh energetikai óriás szórná meg gyorstöltőkkel Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]