[{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","shortLead":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","id":"20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa9759c-9814-411f-b048-f8c845c29cf9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","timestamp":"2018. december. 19. 19:38","title":"Fotók: így nézne ki Budapest új városnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért.","shortLead":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás...","id":"20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb4b58f-3d36-4cb7-bd80-90f5b31d9ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. december. 20. 11:45","title":"Nyomravezetői díjat ajánlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","shortLead":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","id":"20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a473657-4616-4d8a-8797-6f16d40e1a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","timestamp":"2018. december. 21. 14:48","title":"Lépcsőházban támadott meg két nőt is egy 31 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi...","id":"20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d2c354-c04f-4795-bd31-3bf9277342f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"A piaci ár ötödéért árulja a honvédelmis lakásokat a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun Szabó István, a Honvédkórház parancsnoka a Magyar Időknek csütörtöki interjújában. Elfogadható magyarázatot ugyan nem adott az egyes botrányokra, mondott annál cifrább dolgokat, természetesen az előző kormány felelőssége is előkerült.","shortLead":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun...","id":"20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84229b4-dcad-46b9-8e9d-dbf98cef4f40","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","timestamp":"2018. december. 20. 10:32","title":"A Honvédkórház vezetője nem érti, miért nem vállaltak kétszer annyi ügyeletet az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"D.A","category":"gazdasag","description":"A halasztás oka ismeretlen.","shortLead":"A halasztás oka ismeretlen.","id":"20181221_Masfel_evet_csusznak_a_betegsegmegelozo_programok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49962e93-60c4-415e-828c-25e3f3b71f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Masfel_evet_csusznak_a_betegsegmegelozo_programok","timestamp":"2018. december. 21. 09:01","title":"Másfél évet csúsznak a betegségmegelőző programok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára nézve kötelezőnek egyetlen pontját sem.","shortLead":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára...","id":"20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67534e24-8ee5-4770-a261-8f0772e1f906","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. december. 19. 18:45","title":"Megszavazták az ENSZ globális migrációs csomagját, kisebbségben maradt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]