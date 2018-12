Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötöslottó következik. Vagyis: Ötöslottó következik. 1 milliárd 431 millió forint volt a tét.","shortLead":"Ötöslottó következik. Vagyis: Ötöslottó következik. 1 milliárd 431 millió forint volt a tét.","id":"20181222_Ezeket_a_szamokat_kellett_beikszelni_hogy_milliardos_legyen_karacsonyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5f60b5-7d65-4087-9cba-2c66486abfd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Ezeket_a_szamokat_kellett_beikszelni_hogy_milliardos_legyen_karacsonyra","timestamp":"2018. december. 22. 19:46","title":"Ezeket a számokat kellett beikszelni, hogy milliárdos legyen karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181222_Adventi_irodalmi_naptar__december_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7061e401-e2b0-4848-9877-f901ddb2d112","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Adventi_irodalmi_naptar__december_22","timestamp":"2018. december. 22. 08:08","title":"Adventi irodalmi naptár – december 22.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és egyéb költségnövekedések szorítják az emelésre. Az érdekképviseletek tiltakozása ellenére a leginkább környezetkímélő járműkategóriáknál is büntet az új díjrendszer. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és...","id":"20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe5547-1a92-4a43-814f-7c36a03530a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","timestamp":"2018. december. 21. 11:49","title":"Két számjegyű százalékos díjemelésre kényszerülnek a magyar fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","shortLead":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","id":"20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53b264-6750-4888-9a96-92a406fb5a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","timestamp":"2018. december. 23. 06:41","title":"A nap fotója: hogyan kerül a Vissza a jövőbe szuperautója a betlehemi jászolhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","id":"20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244625e4-1da8-4793-aae3-d497d5197a87","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","timestamp":"2018. december. 21. 12:45","title":"Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c440fda9-3b08-4699-9cca-7740d5d03a4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap és a kormányintézet megtalálta azt a perspektívát, amiből az elmúlt hetek eseményei a legkisebb jelentőségűnek tűnnek. ","shortLead":"A kormánylap és a kormányintézet megtalálta azt a perspektívát, amiből az elmúlt hetek eseményei a legkisebb...","id":"20181222_A_Magyar_Idok_megnyugtatja_a_Nezopontjat_osztokat_a_Fidesz_atomeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c440fda9-3b08-4699-9cca-7740d5d03a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e3e96a-d99f-411a-80de-63db67bdbbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_A_Magyar_Idok_megnyugtatja_a_Nezopontjat_osztokat_a_Fidesz_atomeros","timestamp":"2018. december. 22. 08:51","title":"A Magyar Idők megnyugtatja a Nézőpontját osztókat: a Fidesz atomerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043db998-2bd7-4132-9df7-827601fe68de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kihirdették a törvénymódosítást, mely szerint 2020. december 31-ig büntetlenül lehet bejelenteni Magyarországon a 2018. december 21. megelőzően engedély nélkül fúrt kutakat. ","shortLead":"Kihirdették a törvénymódosítást, mely szerint 2020. december 31-ig büntetlenül lehet bejelenteni Magyarországon a 2018...","id":"20181221_Kijott_a_kutas_torveny_fellelegezetnek_az_engedely_nelkul_furatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043db998-2bd7-4132-9df7-827601fe68de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83505d08-d27e-419e-a3e4-793e775df218","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181221_Kijott_a_kutas_torveny_fellelegezetnek_az_engedely_nelkul_furatok","timestamp":"2018. december. 21. 14:10","title":"Kijött a kutas törvény, fellélegezhetnek az engedély nélkül fúratók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"G. Szabó Dániel","category":"gazdasag","description":"Sok szó esett már arról, hogy a múlt hét szerdán megszavazott közigazgatási bíróságokról szóló törvény sérti a jogállami elveket, a hatalmi ágak elválasztását és a Fidesz erejét növeli. Ebben az írásban arról lesz szó, hogy ez a törvény a gazdaságnak is ártani fog.","shortLead":"Sok szó esett már arról, hogy a múlt hét szerdán megszavazott közigazgatási bíróságokról szóló törvény sérti...","id":"20181221_A_kozigazgatasi_birosagok_a_gazdasagra_is_veszelyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583148ae-c14a-4417-8ef7-d5908072cdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_A_kozigazgatasi_birosagok_a_gazdasagra_is_veszelyesek","timestamp":"2018. december. 21. 11:30","title":"G. Szabó: A közigazgatási bíróságok a gazdaságra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]