[{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dancsó Péter Videómánia nevű csatornája néhány éve fontos mérföldkövet teljesített, most itt az újabb: már több mint egymillióan követik.","shortLead":"Dancsó Péter Videómánia nevű csatornája néhány éve fontos mérföldkövet teljesített, most itt az újabb: már több mint...","id":"20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d48ed-c665-4895-ac09-2c80b5992d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","timestamp":"2018. december. 25. 20:45","title":"Megvan az első magyar youtuber, akinek összejött az egymillió feliratkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc89dc37-179b-46e9-b6c5-891a5246c016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium egy halottról és kilenc sebesültről tud.

A nevének elhallgatását kérő, a Reuters brit hírügynökségnek nyilatkozó biztonsági vezető szerint a három támadó vélhetően az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet fegyverese volt.","shortLead":"A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium...","id":"20181225_Ongyilkos_merenylok_a_libiai_kulugyminiszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc89dc37-179b-46e9-b6c5-891a5246c016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8f51-57a3-4309-93af-a2f4dbac96c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ongyilkos_merenylok_a_libiai_kulugyminiszteriumban","timestamp":"2018. december. 25. 12:01","title":"Öngyilkos merénylők a líbiai külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8 millió eurót költött Belgrád feldíszítésére.","shortLead":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8...","id":"20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf33200-2a62-4a1b-94d8-84aa393d9264","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","timestamp":"2018. december. 25. 14:56","title":"Belgrádban egy kicsit drágára sikerült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"itthon","description":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar Monarchia romjain, addig karácsonyra a román hadsereg már bevonult Kolozsvárra. Egy hónap alatt világossá vált, hogy Magyarország az addigi formájában nem marad egyben. ","shortLead":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar...","id":"20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1102a-d86a-4c96-bd12-1acc60c740df","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","timestamp":"2018. december. 24. 14:00","title":"Karácsony 1918 – amikor elszálltak a magyar remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","shortLead":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","id":"20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91609e29-dfd7-4638-9b41-21f38939887a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","timestamp":"2018. december. 25. 17:34","title":"Oroszország megint odacsapott az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erős civil társadalom nélkül az ország gyenge és esendő - történjen bármi az országban, a pannonhalmi bencések kitartóan ezt vallják és tanítják. A HVG karácsonyi számának adott közös interjúban Hortobágyi T. Cirill és Várszegi Asztrik új, illetve korábbi főapát beszélt a védtelenek melletti kiállásról, menekültek befogadásáról, és arról, miért nincs most esély arra, hogy házigazdái legyenek Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozójának.","shortLead":"Erős civil társadalom nélkül az ország gyenge és esendő - történjen bármi az országban, a pannonhalmi bencések...","id":"201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3e44a-f57a-4d76-bb1e-66b91d43d8b0","keywords":null,"link":"/itthon/201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","timestamp":"2018. december. 24. 07:00","title":"\"Ahol a támogatásért lojalitást várnak, nehéz helyzetbe kerülhetnek az egyházak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712381e-3cb8-482c-a235-672e3eab30f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke ünnepi levelében azt írta: azonos állampolgári közösség tagjaiként közös vallási hagyományunk a Biblia és annak tanításai - mindez összeköt Bennünket.","shortLead":"Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke ünnepi levelében azt írta: azonos...","id":"20181225_Boldog_karacsonyt_kivant_a_zsido_hitkozseg_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4712381e-3cb8-482c-a235-672e3eab30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1337c38-67c6-4187-a85e-bf7c84dc92cd","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Boldog_karacsonyt_kivant_a_zsido_hitkozseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 25. 09:43","title":"Boldog karácsonyt kívánt a zsidó hitközség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","shortLead":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","id":"20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f5514-7c19-4e5a-b5fb-464af4666a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","timestamp":"2018. december. 25. 19:43","title":"Gyorsan elszórt 72 milliárd forintot év vége előtt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]