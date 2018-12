Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer Zsolt és a szavazófülke magánya - a HVG karácsonyi interjúja Fabinyi Tamással, a magyar evangélikusok elnök-püspökével.","shortLead":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer...","id":"201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985950e8-9411-4377-912b-d9451f8ecd97","keywords":null,"link":"/itthon/201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","timestamp":"2018. december. 25. 07:00","title":"Fabiny Tamás: Évtizedek kellenek, míg a kölcsönös gyűlölködés hatása elmúlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de a világ számára is rossz - vélekedett Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki szerint kevés az esélye a helyzet gyors javulásának.



","shortLead":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de...","id":"20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e99f-d24a-486c-9d6f-94376e7342fa","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","timestamp":"2018. december. 25. 08:41","title":"Befagytak az orosz-amerikai kapcsolatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai eszköz a lakáspolitika, akkor mégis micsoda? ","shortLead":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai...","id":"20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4502a419-e21f-40f2-b1d6-b8e5685b4365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","timestamp":"2018. december. 26. 10:00","title":"„Nem lehet minden csokforint mellé rendőrt állítani” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva, hogy az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek.","shortLead":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében...","id":"20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9954427e-ca3e-4d48-acc3-e21344e4afb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","timestamp":"2018. december. 25. 13:15","title":"A pápa szerint minden ember testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d57fec-d658-418e-960c-78f87ad13b71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz havi mélységbe zuhant kedden záráskor a tokiói tőzsdeindex, az előző napi Wall Street-i fejleményeket követve.","shortLead":"Húsz havi mélységbe zuhant kedden záráskor a tokiói tőzsdeindex, az előző napi Wall Street-i fejleményeket követve.","id":"20181225_Melyben_a_tokioi_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d57fec-d658-418e-960c-78f87ad13b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f062dddf-ae2a-490a-99dc-5b6543a985ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Melyben_a_tokioi_tozsde","timestamp":"2018. december. 25. 09:13","title":"Mélyben a tokiói tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","id":"20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e9a91a-0a70-4f7d-a0f6-97f0ec07472e","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 24. 16:08","title":"Döntött a bíróság: Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta a Twitteren: ezek az országok többet \"nem húzhatnak hasznot\" az Egyesült Államokból által biztosított katonai védelemből.","shortLead":"Azt írta a Twitteren: ezek az országok többet \"nem húzhatnak hasznot\" az Egyesült Államokból által biztosított katonai...","id":"20181224_donald_trump_amerikai_elnok_twitter_szovetseges_orszagok_katonai_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f907f-9701-471c-a1fa-a51b5eba1d4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_donald_trump_amerikai_elnok_twitter_szovetseges_orszagok_katonai_vedelem","timestamp":"2018. december. 24. 21:37","title":"Trump keményen beolvasott a szövetségeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]