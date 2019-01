Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","shortLead":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","id":"20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a2e69-2739-4917-88cc-d0dc0ecb6b8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","timestamp":"2019. január. 09. 16:10","title":"Gyász: meghalt Hermann Ildi fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","shortLead":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","id":"20190109_Kriptovalutaban_kovetelnek_valtsagdijat_egy_norveg_milliardos_tavaly_elrabolt_felesegeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c02211-9202-416a-9919-3a5ceb36cf40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Kriptovalutaban_kovetelnek_valtsagdijat_egy_norveg_milliardos_tavaly_elrabolt_felesegeert","timestamp":"2019. január. 09. 11:59","title":"Kriptovalutában követelnek váltságdíjat egy norvég milliárdos tavaly elrabolt feleségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","shortLead":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","id":"20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07bbcc9-5b87-4e64-bfbc-cc6fd8d068c5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","timestamp":"2019. január. 10. 05:58","title":"Curtis elköszönt a rajongóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem tekinthetőek magasnak, és még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a válság előtt. Továbbra is jobban megéri venni, mint bérelni – derül ki az legfrissebb magyar lakáspiaci felmérésből.","shortLead":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem...","id":"20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5d7e8-4fe4-4df2-8962-9aa3e805de6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","timestamp":"2019. január. 09. 11:22","title":"Ezért húzzák el a kivitelezést – tovább emelkednek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624afdbd-108d-4a56-8a31-8536d6faa0ca","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek érvényesek? Gyakori ugyanis, hogy a kedvező kondíció feltételhez kötött, amit ha nem teljesít az adós, máris ugrik a kedvezmény. Ez pedig a futamidő végéig akár milliós pluszkiadást is jelenthet.","shortLead":"A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek...","id":"20190110_Millios_veszteseget_eredmenyezhet_ha_elbukjuk_a_lakashitel_kamatkedvezmenyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624afdbd-108d-4a56-8a31-8536d6faa0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be97079d-ecfd-4176-895c-93f2105752e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Millios_veszteseget_eredmenyezhet_ha_elbukjuk_a_lakashitel_kamatkedvezmenyeit","timestamp":"2019. január. 10. 09:44","title":"Milliós veszteséget eredményezhet, ha elbukjuk a lakáshitel kamatkedvezményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen fotó tökéletesen megmutatja, valójában mennyire okos mesterséges intelligencia van manapság a mobiljainkban.","shortLead":"Egyetlen fotó tökéletesen megmutatja, valójában mennyire okos mesterséges intelligencia van manapság a mobiljainkban.","id":"20190110_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_honor_v20_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef30cd-853b-4072-977a-dd01e6b38e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_honor_v20_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 13:03","title":"A Huawei legjobb telefonja szerint a gyártó új készüléke egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A telefonos alkalmzás még messze nem tökéletes.","shortLead":"A telefonos alkalmzás még messze nem tökéletes.","id":"20190110_Brexit_indul_a_regisztracio_a_kint_elo_magyaroknak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ac47c-6dc5-4aad-8ed7-417236cec0ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Brexit_indul_a_regisztracio_a_kint_elo_magyaroknak_is","timestamp":"2019. január. 10. 10:45","title":"Brexit: indul a regisztráció a kint élő magyaroknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább harcolnak, cinikus döntésnek látja a kormány húzását, további jogi lépéseket tesznek.","shortLead":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább...","id":"20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185a6e65-2f7d-42a8-8fc6-78ef1d9bed63","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","timestamp":"2019. január. 10. 15:54","title":"Tényleg utcára teszik a Politikatörténeti Intézetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]