[{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit gondolnak az Európai Unió új szerzői jogi irányelvéről, azon belül is annak 11. cikkelyéről.","shortLead":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit...","id":"20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8034072-8391-440b-a135-fa421f5da776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","timestamp":"2019. január. 09. 20:33","title":"Egész oldalas hirdetést adott fel a Google, nekiment az új EU-s jogszabálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított Transiris marketing cég, hogy Ausztriában, Magyarországon és Csehországban javítsa az USA megítélését.","shortLead":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított...","id":"20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f88455-2632-4593-bdc5-08644217f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 10. 13:17","title":"Román szakember népszerűsíti az USA-t Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3971f0ee-bdab-4f0d-9ebb-0d551be861c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csipogó kartondobozokra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. ","shortLead":"Csipogó kartondobozokra lettek figyelmesek a pénzügyőrök. ","id":"20190109_Elo_vedett_madarakkal_volt_tele_egy_roman_kisbusz_raktere_Nagylaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3971f0ee-bdab-4f0d-9ebb-0d551be861c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17961a9-395b-4d11-8cd7-3daa1034b643","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elo_vedett_madarakkal_volt_tele_egy_roman_kisbusz_raktere_Nagylaknal","timestamp":"2019. január. 09. 09:27","title":"Élő védett madarakkal volt tele egy román kisbusz raktere Nagylaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","shortLead":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","id":"20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77afab9f-280b-43bd-97f9-00c9ac600c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","timestamp":"2019. január. 10. 08:21","title":"Íme teljes pompájában az új 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","shortLead":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","id":"20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971c522-644b-4c5f-b8b8-3c483be7e67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","timestamp":"2019. január. 10. 11:21","title":"Suzuki vs. Mercedes: terepjárók kezdő és haladó maffiózóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6588b6d7-7f72-4d05-a66c-d5aba731f50e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Révész Máriusz szerint kevesebbet kellett fizetni értük, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Révész Máriusz szerint kevesebbet kellett fizetni értük, mint azt korábban gondolták.","id":"20190108_Husz_lakohajot_vett_a_Mahart_a_nyaralohajozasi_programban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6588b6d7-7f72-4d05-a66c-d5aba731f50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44446ab6-10ed-45c4-9b21-6193f1e9596a","keywords":null,"link":"/kkv/20190108_Husz_lakohajot_vett_a_Mahart_a_nyaralohajozasi_programban","timestamp":"2019. január. 08. 15:38","title":"Húsz lakóhajót vett a Mahart a nyaralóhajózási programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori kalandorok szerint, akik tömegével özönlenek oda. Pedig nem veszélytelen vállalkozás. ","shortLead":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori...","id":"20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f4eb8-2efe-4957-9b34-1f10b998cf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Szibériában tört ki az új aranyláz, csak arany helyett most csontok után kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]