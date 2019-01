„Ki kell tartanunk a multilateralizmus mellett, minden más út a szenvedéshez visz” - hangsúlyozta a kancellár, aki szerint részben éppen a sokoldalú nemzetközi kapcsolatok megbomlása és a nemzetközi kapcsolatokban tapasztalható zavarok okozzák azt, hogy világszerte romlanak a gazdasági fejlődésre vonatkozó kilátások. Merkel azt is hangsúlyozta a világ vezető politikusai és közéleti személyiségei előtt mondott beszédében, hogy akkor lehet megmenteni a multilaterális világot, ha az egyes országok késszé válnak a kompromisszumokra. „Manapság sokan azt gondolják, az a legjobb, ha mindenki csak magára gondol. Komoly kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy valóban ez lenne a jó hozzáállás” – magyarázta a német kancellár, s jó példaként megemlítette, hogy február elsején lép életbe az EU és Japán közötti szabadkereskedelmi egyezmény.

„Küzdeni kell a populista hullám ellen, a multilaterális intézmények védelmében. Ezen intézmények egyike az EU, amely ugyancsak képes jó válaszokat adni a holnap kihívásaira – mondta Merkel, aki kedden írta alá a francia elnökkel a német-francia kapcsolatok továbbfejlesztéséről szóló, s az EU-t is erősítő megállapodást.

Szerinte az is fontos, hogy a globális intézmények alkalmazkodjanak a nagyon gyors digitalizációhoz, amely megváltoztatja a munka világát és az adatok kezelését is. „Még nincs válasz arra, hogy ezt miképpen lehet megtenni” – mondta, majd hozzátette: az is veszélyt jelenti, hogy még mindig sok olyan bizalmatlansági tényező maradt meg a világ pénzügyi rendszerében, amely kiváltotta a 2007-2008-as pénzügyi válságot. „Meg kell reformálni az IMF-et és a Világbankot is, helyre kell állítani a beléjük vetett bizalmat, de szerepüket nem szabad leértékelni” – magyarázta.

A német belpolitikai válságban jelentősen meggyengült kancellár, aki kénytelen volt lemondani CDU elnöki tisztéről is, úgy vélekedett, az EU-nak a március végén esedékes Brexit után is szoros kapcsolatban kell maradni az unióból távozó Egyesült Királysággal. Németországról beszélve azt hangsúlyozta, hogy Európa legnagyobb gazdaságában újra stabil a kormány. „Ismét munkaképesek vagyunk, miután magunk mögött tudhatjuk a nehézségeket” – mondta. Szerinte Németországnak is komoly gondokkal kell szembenéznie: növelni kell az infrastrukturális befektetésekre fordított összegeket, s kezelnie kell a még létező gazdasági különbségeket, és megoldást kell találni a demográfiai változások okozta kihívásokra.

A Világgazdasági Fórum pénteken ér véget, s felszólal még Abe Sinzo japán kormányfő is.