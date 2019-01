Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df9bda8-f443-491b-921a-c64ee5033047","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb méretű pogácsa, de a világ szinte összes tudása kinyerhető belőle és még azt is elárulja, hogy szeretjük-e a Nutellát. Egy olcsó Amazon okoshangszóróval próbáltuk ki, hogy milyen egy magyar otthonban angolul Alexával beszélgetni.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb méretű pogácsa, de a világ szinte összes tudása kinyerhető belőle és még azt is elárulja...","id":"20190126_amazon_echo_dot_teszt_okoshangszoro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df9bda8-f443-491b-921a-c64ee5033047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf39c35-ef9e-409d-87b8-a292a03b1110","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_amazon_echo_dot_teszt_okoshangszoro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. január. 26. 17:30","title":"Digitális pogácsa: mi sül ki abból, ha veszünk otthonra egy olcsó okoshangszórót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Brown csütörtökön azután nyújtott be keresetet, hogy egy nő nemi erőszakkal vádolta meg őt Párizsban – közölte a 29 éves előadó ügyvédje.","shortLead":"Chris Brown csütörtökön azután nyújtott be keresetet, hogy egy nő nemi erőszakkal vádolta meg őt Párizsban – közölte...","id":"20190125_Ragalmazasert_perel_a_nemi_eroszakkal_megvadolt_Chris_Brown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4104270f-9cb4-4c04-9543-02e6ce46df2c","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Ragalmazasert_perel_a_nemi_eroszakkal_megvadolt_Chris_Brown","timestamp":"2019. január. 25. 11:25","title":"Rágalmazásért perel Chris Brown, Justin Bieber közben megdicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emmi szerint egyébként is az Alaptörvényben rögzített elv, hogy a rászoruló családtagokról gondoskodni kell. ","shortLead":"Az Emmi szerint egyébként is az Alaptörvényben rögzített elv, hogy a rászoruló családtagokról gondoskodni kell. ","id":"20190125_Szocialis_varolistak_nyolc_ev_alatt_osszesen_54_ferohelyet_hozott_letre_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af575a-77d9-426d-a801-21d8946020fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Szocialis_varolistak_nyolc_ev_alatt_osszesen_54_ferohelyet_hozott_letre_az_allam","timestamp":"2019. január. 25. 16:17","title":"Szociális várólisták: nyolc év alatt összesen 54 férőhelyet hozott létre az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putyin után a jegybankelnököt is kitüntették Debrecenben, az egyetem indoklása szerint Matolcsynak köszönhetjük a magyar gazdasági növekedési fordulatát, és 1 millió új munkahelyet.","shortLead":"Putyin után a jegybankelnököt is kitüntették Debrecenben, az egyetem indoklása szerint Matolcsynak köszönhetjük...","id":"20190125_Diszdoktori_cimet_kapott_Matolcsy_a_Debreceni_Egyetemtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca916e0-14a4-4335-88fe-43f032b6e979","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Diszdoktori_cimet_kapott_Matolcsy_a_Debreceni_Egyetemtol","timestamp":"2019. január. 25. 14:48","title":"Díszdoktori címet kapott Matolcsy a Debreceni Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","shortLead":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","id":"20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0b77ed-b656-4642-afe4-644ae867cf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","timestamp":"2019. január. 25. 21:08","title":"Szennyvíz árasztotta el a Merényi Kórház sürgősségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen különleges változat.","shortLead":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen...","id":"20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c149b9-e840-4a70-b6b1-cd5efab7baa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","timestamp":"2019. január. 25. 13:21","title":"Nagyon menő és nagyon is megy az 530 lóerős Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","shortLead":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","id":"20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c10c-bfcf-46e3-a446-1942a21042b1","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 25. 12:16","title":"Mackófesztivál lesz az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok sporteseményt rendez. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok...","id":"20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc46da2-3abf-42c8-90dd-b090085d3ed0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","timestamp":"2019. január. 26. 08:07","title":"Szijjártó: Budapest az EU legbiztonságosabb és legsportosabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]