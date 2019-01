Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty magyarországi vezetője arra kéri a tagállamokat, folytassák a 7-es cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty...","id":"20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb43fc81-f0a0-499b-877b-69c62a034b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 29. 09:08","title":"Amnesty: Folytatódnak az emberi jogok elleni támadások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN hírtelevíziónak Nancy Pelosi demokrata párti házelnök egyik, neve elhallgatását kérő munkatársa.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN...","id":"20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe4cc39-32da-4433-bbfd-422d9525696c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 28. 21:21","title":"Donald Trump elhalasztotta keddre tervezett évértékelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0290c85-205d-4fd2-a757-e314c1c90d83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190129_Rosszul_indul_a_napja_Nezzen_cuki_vidrat_a_Balatonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0290c85-205d-4fd2-a757-e314c1c90d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afac4a67-d7db-4b9a-86d2-aae31be1c5f1","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Rosszul_indul_a_napja_Nezzen_cuki_vidrat_a_Balatonban","timestamp":"2019. január. 29. 09:38","title":"Rosszul indult a napja? Nézzen cuki vidrát a Balatonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik az ellenzék és az amerikai diplomaták fenyegetését.","shortLead":"Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is megszólalt az egyre súlyosbodó venezuelai hatalmi válság ügyében, nem tűrik...","id":"20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec591836-a3f3-407d-9080-ac3a096d29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Venezuela_mar_az_USA_is_fenyegetozik","timestamp":"2019. január. 28. 13:14","title":"Venezuela: már az USA is fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna. ","shortLead":"A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna. ","id":"20190128_Amerikai_elnok_akar_lenni_a_volt_Starbucksvezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ecb00f-6826-40f6-8624-4608234b04c1","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Amerikai_elnok_akar_lenni_a_volt_Starbucksvezer","timestamp":"2019. január. 28. 07:02","title":"Amerikai elnök akar lenni a volt Starbucks-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden riválisánál kedvezőbb áron kínál néma suhanást. ","shortLead":"Zord mínuszokban fogtuk vallatóra a törpe Smartnál 80 centiméterrel hosszabb ForFour elektromos változatát, ami minden...","id":"20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8943c68c-28d6-47e5-984b-7ead09d4a323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44dc8-b5b6-4195-aef9-d8dd0f9f4c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_nagy_torpe_teli_teszten_a_legolcsobb_4_szemelyes_villanyauto_a_smart_eq_forfour","timestamp":"2019. január. 27. 15:30","title":"Nagy törpe: téli teszten a legolcsóbb négyszemélyes villanyautó, a Smart EQ ForFour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","shortLead":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","id":"20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa7247-a6bb-46fb-b57b-f9b0d7cde6fa","keywords":null,"link":"/elet/20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","timestamp":"2019. január. 28. 20:00","title":"\"A magyar közönség a vérre nagyon ki van éhezve\" – virágzik a hazai pankráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az emberi jogok helyzete miatt szólalt fel. ","shortLead":"Az emberi jogok helyzete miatt szólalt fel. ","id":"20190128_Macron_odamondott_Egyiptomnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e793c8f3-f9c1-4d8c-b981-0e491c1836f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Macron_odamondott_Egyiptomnak","timestamp":"2019. január. 28. 06:22","title":"Macron odamondott Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]