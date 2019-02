Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldfoki-szigetek történelmének legnagyobb kábítószer-fogásáról adott hírt a DW német hírportál: a rendőrök 9,5 tonna kokaint foglaltak le, melynek utcai értéke eléri az egymilliárd eurót. A csempészek lefogása nem mindennapi körülmények között zajlott le.","shortLead":"A Zöldfoki-szigetek történelmének legnagyobb kábítószer-fogásáról adott hírt a DW német hírportál: a rendőrök 9,5 tonna...","id":"20190203_Egymilliard_eurot_ero_kabitoszert_foglaltak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5fc66f-e1cf-4b00-becb-d4fc85332cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Egymilliard_eurot_ero_kabitoszert_foglaltak_le","timestamp":"2019. február. 03. 15:48","title":"Egymilliárd eurót érő kábítószert foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490d63f5-7608-4283-962f-f287d8b93aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csontját tört Liu már itthon műtétre vár.","shortLead":"A csontját tört Liu már itthon műtétre vár.","id":"20190203_liu_shaoang_mutet_kezcsontores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490d63f5-7608-4283-962f-f287d8b93aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef92b12-8e31-413e-bca6-18a2a1f154b9","keywords":null,"link":"/sport/20190203_liu_shaoang_mutet_kezcsontores","timestamp":"2019. február. 03. 08:55","title":"Műteni kell Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közlekedés okozta légszennyezést is csökkentenünk kellene 2030-ra. Pillanatnyilag rosszak az esélyeink, pedig az egészségünknek nem mindegy.","shortLead":"A közlekedés okozta légszennyezést is csökkentenünk kellene 2030-ra. Pillanatnyilag rosszak az esélyeink, pedig...","id":"201905__kozlekedes__euromilliardok__tiszta_levego__legszamjelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ac698-d479-4274-87b7-00a542441990","keywords":null,"link":"/cegauto/201905__kozlekedes__euromilliardok__tiszta_levego__legszamjelentes","timestamp":"2019. február. 03. 15:00","title":"Iszonyatos pénzbe kerül, hogy jobb levegőt szívjunk - de az is, hogy szennyezettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7be0e7-0972-4ebe-89c2-709193ea4721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzből gépeket vesznek, irodákat építenek.","shortLead":"A pénzből gépeket vesznek, irodákat építenek.","id":"20190202_Egymilliardot_ad_az_allam_egy_pecsi_gyarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed7be0e7-0972-4ebe-89c2-709193ea4721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55aadfd2-c932-471d-b130-f398dbd8b4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Egymilliardot_ad_az_allam_egy_pecsi_gyarnak","timestamp":"2019. február. 02. 19:23","title":"Egymilliárdot ad az állam egy pécsi gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hagyományos tanterv különálló tantárgyakra épül, amelyeket magától értetődően fontosnak tartunk. A helyes kiindulópontnak viszont annak kellene lennie: mit kellene a tanulóknak tudniuk és mire kell képesnek lenniük - mutat rá a neves oktatási szakember, Ken Robinson, aki szerint az iskoláknak nyolc alapkompetenciát kellene fejleszteniük.","shortLead":"A hagyományos tanterv különálló tantárgyakra épül, amelyeket magától értetődően fontosnak tartunk. A helyes...","id":"20190203_ken_robinson_8K_iskola_kepessegek_fejlesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f55682-cab3-4c2a-a00f-d6b89ae864d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190203_ken_robinson_8K_iskola_kepessegek_fejlesztese","timestamp":"2019. február. 03. 19:15","title":"A 8K, avagy mit fejlesztenek egy jó iskolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","shortLead":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","id":"20190203_theresa_may_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825466b1-47ac-44e7-81e3-63b0296f5892","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_theresa_may_brexit","timestamp":"2019. február. 03. 08:20","title":"Theresa May: március végén meglesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e magyar jogállam - így kommentálta Czeglédy Csaba az ügyészség hétfői bejelentését, hogy végre elkészült a vádirat ellene és 20 társa ellen.\r

\r

","shortLead":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e...","id":"20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab3aeba-c721-4053-b487-31a4297f17ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. február. 04. 10:08","title":"\"Emelt fővel állok a bíróság elé\" - így reagált a megvádolt Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország ellen hecckampány folyik, aminek a holland elit a zászlóvivője, mondja a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki felrója Hágának a hangnemet.\r

\r

","shortLead":"Magyarország ellen hecckampány folyik, aminek a holland elit a zászlóvivője, mondja a nemzetközi kommunikációért...","id":"20190204_Kovacs_Zoltan_es_a_holland_delegacio_a_kormany_kikeri_maganak_a_vizsgalodasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70088c5e-11e6-4132-b1fd-0304bd813268","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kovacs_Zoltan_es_a_holland_delegacio_a_kormany_kikeri_maganak_a_vizsgalodasokat","timestamp":"2019. február. 04. 09:53","title":"Kovács Zoltán és a holland delegáció: a kormány kikéri magának a vizsgálódásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]