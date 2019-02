Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","id":"20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e7d776-9950-491b-ae3c-207d322392ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","timestamp":"2019. február. 15. 18:55","title":"Meglepetés az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e827d52-2781-4356-8c06-4216669a3401","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A baráti társaságok nagy kedvence (vagy ellensége) lehet a Hasbro új, hazugságvizsgálós játéka, amelyet még idén piacra dob a gyártó.","shortLead":"A baráti társaságok nagy kedvence (vagy ellensége) lehet a Hasbro új, hazugságvizsgálós játéka, amelyet még idén piacra...","id":"20190215_hazugsagvizsgalo_tarsasjatek_hasbro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e827d52-2781-4356-8c06-4216669a3401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01932d5-9b98-4595-b17f-c3aacd949589","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_hazugsagvizsgalo_tarsasjatek_hasbro","timestamp":"2019. február. 15. 21:03","title":"Hazugságvizsgálós társasjátékkal újít a Hasbro, büntetni is fog, ha valaki nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére – jelentette az SVT svéd köztévé. Egyre valószínűbb, hogy felhúznak egy 21 kilométer hosszú védművet is. Valahol már nem hajlandók biztosítást sem kötni vonatkozó káresetekre.","shortLead":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére –...","id":"20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1264639a-448c-46f3-ade7-8731d52a6261","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","timestamp":"2019. február. 17. 13:03","title":"Nagyon megijedtek a svédek, kongatják a vészharangot, mert 78 centivel nőhet a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3","c_author":"","category":"itthon","description":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám egy kisteherautó elgázolta - írja a Blikk. ","shortLead":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám...","id":"20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35672f9c-37c5-49ae-9b65-a24d354937e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","timestamp":"2019. február. 16. 10:30","title":"Blikk: hírhedt bankrabló a meglőtt túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis mindegyiken kizárólag független jelöltek indulnak.","shortLead":"Ugyanis mindegyiken kizárólag független jelöltek indulnak.","id":"20190217_Harom_valasztas_is_zajlik_ma_Magyarorszagon_es_egyiket_sem_a_Fidesz_fogja_megnyerni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3b05ab-0d3f-4bc7-9aec-55f479b63bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Harom_valasztas_is_zajlik_ma_Magyarorszagon_es_egyiket_sem_a_Fidesz_fogja_megnyerni","timestamp":"2019. február. 17. 10:48","title":"Három választás is zajlik ma Magyarországon, és egyiket sem a Fidesz fogja megnyerni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","shortLead":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","id":"20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc3826b-0f18-41e7-9114-b7806eea5455","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","timestamp":"2019. február. 15. 19:12","title":"Bálint gazda az elutasított díszpolgári címéről: \"Mosolyogva viselem a dolgot\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]