[{"available":true,"c_guid":"138c6ce4-4cb7-4efa-8426-85914fd5fd09","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Honfitársát győzte le az etióp sportoló.","shortLead":"Honfitársát győzte le az etióp sportoló.","id":"20190216_22_eves_vilagrekordot_dontott_meg_egy_19_eves_atleta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138c6ce4-4cb7-4efa-8426-85914fd5fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332a17e8-3422-4b6c-909c-d621c491e3fe","keywords":null,"link":"/sport/20190216_22_eves_vilagrekordot_dontott_meg_egy_19_eves_atleta","timestamp":"2019. február. 16. 18:35","title":"22 éves világrekordot döntött meg egy 19 éves atléta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","shortLead":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","id":"20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d98c2f-71a4-43b7-957a-01b4fa08c665","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","timestamp":"2019. február. 16. 12:27","title":"Nagy Blanka most már az érettségire koncentrálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton, miután szakemberek attól tartanak, hogy további gátszakadások történhetnek a január végi, becslések szerint mintegy 300 ember halálával járó gátszakadás után.","shortLead":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton...","id":"20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b35906-1b11-4468-9014-4b766ef86759","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","timestamp":"2019. február. 17. 08:17","title":"Újabb katasztrófa fenyeget? Zagytározó közeléből evakuáltak embereket Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","shortLead":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","id":"20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bcaba8-5874-44e6-811b-e2e63e941a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","timestamp":"2019. február. 15. 15:35","title":"A Harry Potterbe is írt egy fejezetet Tandori Dezső, bár az nem egyértelmű, ismerte-e a sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gleccserei 18 százalékkal kisebbek, mint korábban becsülték – ezt állapította meg egy új tanulmány, amelynek szerzői arra figyelmeztetnek, hogy ez érzékenyen érintheti a világ néhány nagy folyójának vízutánpótlását.","shortLead":"A világ gleccserei 18 százalékkal kisebbek, mint korábban becsülték – ezt állapította meg egy új tanulmány, amelynek...","id":"20190217_kisebb_gleccserek_vizkeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac1b5da-7716-4849-9996-20aa963800b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_kisebb_gleccserek_vizkeszlet","timestamp":"2019. február. 17. 08:03","title":"Benézték a tudósok, „nyugtalanítóan” kevesebb víz van a Földön, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433","c_author":"MTA","category":"kkv","description":"Őrizetben marad Moszkvában Michael Calvey, a Baring VostokCapital Partners befektetési csoport amerikai alapítója. Erről döntött szombaton az illetékes moszkvai bíróság.","shortLead":"Őrizetben marad Moszkvában Michael Calvey, a Baring VostokCapital Partners befektetési csoport amerikai alapítója...","id":"20190216_Milliardos_csalas_gyanujaval_kapcsoltak_le_egy_amerikai_uzletembert_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdee865-e0f2-42f1-9d23-65b41de37433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2e462-8085-4865-8618-42d925e6a89e","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Milliardos_csalas_gyanujaval_kapcsoltak_le_egy_amerikai_uzletembert_Moszkvaban","timestamp":"2019. február. 16. 15:35","title":"Milliárdos csalás gyanújával kapcsoltak le egy amerikai üzletembert Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál jóval többet kell fizetni idén az alapvető zöldségekért. Megnéztük, mi lehet az oka az áremelkedésnek, és meddig tarthat még.","shortLead":"A tavalyinál jóval többet kell fizetni idén az alapvető zöldségekért. Megnéztük, mi lehet az oka az áremelkedésnek, és...","id":"20190216_zoldsegarak_gyumolcsarak_inflacio_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd6b4d6-ba2f-4ed9-ba6a-bd2f069ba074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_zoldsegarak_gyumolcsarak_inflacio_piac","timestamp":"2019. február. 16. 10:00","title":"Lassan már drágább a zöldség, mint a hús - hol a vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4492fdf-c67c-4bdc-9cc6-69ee15da39a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabszolgatartás időszakát idézték meg, nem maradt következmények nélkül.","shortLead":"A rabszolgatartás időszakát idézték meg, nem maradt következmények nélkül.","id":"20190215_Kicsit_elfajult_a_szulinapi_fotozas_bele_is_bukott_a_brazil_Vogue_divatszerkesztoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4492fdf-c67c-4bdc-9cc6-69ee15da39a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b46300-297a-4acf-8b52-4872e6b270c1","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Kicsit_elfajult_a_szulinapi_fotozas_bele_is_bukott_a_brazil_Vogue_divatszerkesztoje","timestamp":"2019. február. 15. 15:53","title":"Kicsit elfajult a szülinapi fotózás, bele is bukott a brazil Vogue divatszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]