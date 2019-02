Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. Barna trutymó öntötte el a Lehel téri metrómegállót – videó

A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem tartja helyesnek, ha valaki tüntet az ellen, akitől a forrásokat kapja.

Náray-Szabó Gábor: A sorosozás nem az értelmiségnek szól, ne érezze magát idegesítve

Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós támogatást is kaphatnak a digitális technológiákhoz kapcsolódó tanfolyamok résztvevői. A cél, hogy megőrizzék a bécsiek munkaerőpiaci versenyképességét.

Így is lehet: fejenként 1,5 millió forintot is kaphatnak Bécsben azok, akik tanfolyamra mennének

Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik, a frissítés óta problémái vannak az alkalmazással. A hibát az Apple is elismerte.

Ez egyre kínosabb: újabb gondok az iPhone-os FaceTime-mal a súlyos hibát javító frissítés után

Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat valótlanságokról tájékoztatják – közölte a brüsszeli testület szóvivője.

Európai Bizottság: Nincs háború a magyar kormánnyal

Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.

Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága meghívja a legfőbb ügyészt, hogy számoljon be az OLAF által is érintett ügyekről.

OLAF-ügyek: Polt Pétert raportra hívják az Európai Parlamentbe

Az Európai Akadémia közleményében aggodalmát fejezte ki az Orbán-kormány intézkedései miatt, mellyel a Magyar Tudományos Akadémia működését akarják befolyásolni. Az Európai Akadémia szerint a kormány ezzel zavarja az akadémiai szabadságot.

Az Európai Akadémia közleményben szólítja fel a kormányt, hogy tartsa tiszteletben az akadémiai szabadságot