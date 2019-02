Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce374f52-8a48-4104-ab16-5d624c7b5c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Samsung csúcstelefonok tizedik generációja, meg is ragadta az alkalmat a cég egyik vezetője egy kis visszatekintésre. Imponáló számot közölt.","shortLead":"Megérkezett a Samsung csúcstelefonok tizedik generációja, meg is ragadta az alkalmat a cég egyik vezetője egy kis...","id":"20190221_kilenc_ev_alatt_ketmilliard_eladott_samsung_galaxy_telefonok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce374f52-8a48-4104-ab16-5d624c7b5c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2131fe8-e420-4685-8da5-a5033de92b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_kilenc_ev_alatt_ketmilliard_eladott_samsung_galaxy_telefonok_szama","timestamp":"2019. február. 21. 18:33","title":"Ez a szám lenyűgöző: ennyi Galaxy telefont adott már el a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar költségvetésből fizetik ki az Elios-lámpákat. Erről akkor egy szót sem szóltak. Pont abban a hónapban mondtak le az uniós finanszírozásról, mikor a súlyos szabálytalanságokat megállapító jelentést aláírta az OLAF vezetője. ","shortLead":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar...","id":"20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b65e1-17f3-464c-98dd-46a44e41e601","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","timestamp":"2019. február. 21. 18:40","title":"Egyre jobban belezavarodik a kormány az Elios-sztoriba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberiség teljes szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint öt nemzedék múlva elérheti azt a szintet, amely a Föld egyik legszélsőségesebb üvegházhatású felmelegedési eseményét jellemezte mintegy 56 millió éve.\r

A szén-dioxid-kibocsátás 140 év múlva elérheti a Föld legszélsőségesebb globális felmelegedési eseményének szintjét.","shortLead":"Az emberiség teljes szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint öt nemzedék múlva elérheti azt a szintet, amely a Föld egyik...","id":"20190221_Krokodilok_eltek_az_Eszakisarkon_de_meg_akkor_sem_volt_ilyen_gyors_a_szendioxid_kibocsatas_a_Foldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d61692e-e225-4445-b760-20bb9d66909a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Krokodilok_eltek_az_Eszakisarkon_de_meg_akkor_sem_volt_ilyen_gyors_a_szendioxid_kibocsatas_a_Foldon","timestamp":"2019. február. 21. 13:58","title":"140 évre vagyunk egy olyan klímától, amit utoljára 56 millió évvel ezelőtt tapasztaltak a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","shortLead":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","id":"20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20d179-cb04-40b4-aeaf-986b15d1701e","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","timestamp":"2019. február. 21. 09:18","title":"Ráskó Esztert mélyen megérintette a kormány családpolitikája, máris gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar embereké marad vagy másoké lesz, mondta az Országgyűlés elnöke szerdán Szolnokon.","shortLead":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar...","id":"20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fe8be7-1162-4519-94b7-36b7a94c1d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","timestamp":"2019. február. 21. 08:11","title":"Kövér: Az ellenfél mindenhova beépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe az irányba. Akad azonban a trendekkel nem igazán foglalkozó gyártó. ","shortLead":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe...","id":"20190222_batorsag_egy_autogyarto_amely_nemet_mond_a_divatterepjarokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd666bb-eee5-468c-89da-6c31dfeea738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_batorsag_egy_autogyarto_amely_nemet_mond_a_divatterepjarokra","timestamp":"2019. február. 22. 13:21","title":"Bátorság: Egy autógyártó, amely nemet mond a divatterepjárókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805761c5-4e77-40d2-bea4-a2603d038942","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magas a szálló por légköri koncentrációja.","shortLead":"Magas a szálló por légköri koncentrációja.","id":"20190221_Meg_mindig_rossz_a_levego_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805761c5-4e77-40d2-bea4-a2603d038942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1d37f-ca2f-41fd-93dd-84c375e08102","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Meg_mindig_rossz_a_levego_Debrecenben","timestamp":"2019. február. 21. 09:09","title":"Még mindig rossz a levegő Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]