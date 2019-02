Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","shortLead":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","id":"20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5a599-a98a-400c-8aec-3c17eb88467c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. február. 26. 12:08","title":"Kommunistázva lépett ki a Jobbikból Hegedűs Lorántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63c5dde-6ee8-420d-b66b-471d63c97a51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes összevetés, és nem is annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.","shortLead":"Érdekes összevetés, és nem is annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.","id":"20190226_audi_r8_gyosulas_turbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d63c5dde-6ee8-420d-b66b-471d63c97a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba42e91-cc80-4562-b2ed-425ceaaca015","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_audi_r8_gyosulas_turbo","timestamp":"2019. február. 26. 18:23","title":"Ez a különbség, ha egy 610 lóerős Audi R8-cal vagy egy 1000 lóerőssel gyorsulunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tűzgyújtásra alkalmas eszközt” kerestek Cseh Katalinnál a rendőrök egy januári tüntetés után. A politikus szerint az ellenőrzés során a melltartóját és rúzsait is megnézték, jegyzetfüzetét pedig átlapozták. ","shortLead":"„Tűzgyújtásra alkalmas eszközt” kerestek Cseh Katalinnál a rendőrök egy januári tüntetés után. A politikus szerint...","id":"20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f951657-32aa-4aac-b968-68741b382b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","timestamp":"2019. február. 26. 13:35","title":"Panaszt nyújtott be a Momentum politikusa, akit egy füstgyertya miatt vizsgáltak át a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","shortLead":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","id":"20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7149e9-6bc9-495a-9176-68476fe8a0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","timestamp":"2019. február. 27. 11:19","title":"Woody Allen annyira imádja Spanyolországot, hogy zenél, és ismét forgat is ott a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki halászok a japán Okinava sziget közelében.","shortLead":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki...","id":"20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f32e9f-b014-4b06-9794-13ea6ecdbf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","timestamp":"2019. február. 27. 15:03","title":"Ritka, több száz méter mélyen élő halakat fogtak ki Japánban, ez többek szerint rossz ómen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","shortLead":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","id":"20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab537b33-61a2-46aa-83e8-dd30488d8216","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","timestamp":"2019. február. 27. 07:54","title":"Több mint 400 milliót költöttek az újpalotai villamos terveire, aztán lefújták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","shortLead":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","id":"20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ed541-0b8b-40de-b05a-65174adc2601","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 10:33","title":"Legalább 12-en meghaltak, amikor tűz ütött ki a kairói főpályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]