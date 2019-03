Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és hogy miért, azt a kínai cég első embere meg is magyarázza.","shortLead":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és...","id":"20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d22eb-150c-4a97-8859-13f14b03f906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 06. 12:03","title":"Kemény szavakkal alázta a Huawei-vezér a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","shortLead":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","id":"20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc77c52-01b1-49b5-853f-3d94caef3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"A Mercedesnek már 1995-ben volt önvezető bálna S-osztálya – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","shortLead":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","id":"20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b967e83-1350-494b-b2d1-8c4170d1dc04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","timestamp":"2019. március. 06. 06:02","title":"Óriásit nőtt a jegyárbevétel, mióta csak előre váltott jeggyel lehet HÉV-re szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját. Többek között ekkor fogadták el a túlóratörvényt, a most megbüntetett képviselők egy része elállta a pulpitust.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját...","id":"20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4308dcf-1985-46da-99d4-b0be440f5914","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","timestamp":"2019. március. 05. 14:23","title":"A fideszes többség egyhavi fizetést vont meg a tüntető ellenzékiektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó újdonsága hibrid hajtás és villanymotorok nélkül ér el elképesztő tempót. ","shortLead":"A svéd gyártó újdonsága hibrid hajtás és villanymotorok nélkül ér el elképesztő tempót. ","id":"20190306_meglestuk_a_vilag_leggyorsabb_autojat_az_uj_koenigsegg_jeskot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812a8384-bbcc-49f0-b0d1-b0e8250e974d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_meglestuk_a_vilag_leggyorsabb_autojat_az_uj_koenigsegg_jeskot","timestamp":"2019. március. 06. 06:41","title":"Tényleg 480 km/h: Meglestük a világ leggyorsabb autóját, az új Koenigsegg Jeskót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak a pénzügyek kerültek szóba. ","shortLead":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak...","id":"20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c6a95-5bb8-4c55-ac56-50385dc19d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","timestamp":"2019. március. 04. 21:33","title":"Tim Cook szerint eszelősen jó termékek jönnek az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","shortLead":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","id":"20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4502741-ec07-4fee-bd39-d1ff0f29875f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","timestamp":"2019. március. 06. 07:35","title":"Megkezdődtek a próbafutások a 3-as metró újpesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]