Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok, akiknek az ügyfélszolgálatait csökkentették azzal, hogy más feladatot kell ellátniuk.","shortLead":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok...","id":"20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6dacab-3d4d-4ccb-bc06-06cd85a6f746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","timestamp":"2019. március. 07. 05:30","title":"Beszállt a Fidesz kampányába az agrártárca és a köztestület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","shortLead":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","id":"20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b624f-b2f2-4a0f-aa19-75f6df6b3ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","timestamp":"2019. március. 07. 20:20","title":"\"A nő a szóda és a víz\" – fideszesek üzentek nőnap alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmagyarázta az MNB, hogyan kell értelmezni a jóléti alap létrehozásának tervét.","shortLead":"Elmagyarázta az MNB, hogyan kell értelmezni a jóléti alap létrehozásának tervét.","id":"20190307_Eltunnenek_a_nyugdijpenztarak_a_mostani_formajukban_ha_valora_valna_az_MNB_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f4412-ccab-438f-ae3d-568d4aec3caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Eltunnenek_a_nyugdijpenztarak_a_mostani_formajukban_ha_valora_valna_az_MNB_terve","timestamp":"2019. március. 07. 15:24","title":"Eltűnnének a nyugdíjpénztárak a mostani formájukban, ha valóra válna az MNB terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozathozatal helyett felfüggesztette a tárgyalást a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Határozathozatal helyett felfüggesztette a tárgyalást a Fővárosi Törvényszék.","id":"20190308_Egy_ideig_meg_biztosan_nem_lesz_dontes_az_Esterhazykincsek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764a6ea2-aefe-4ec7-a970-4968cbc25017","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Egy_ideig_meg_biztosan_nem_lesz_dontes_az_Esterhazykincsek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 08. 18:00","title":"Egy ideig még biztosan nem lesz döntés az Esterházy-kincsek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra, hogy a plakátkampány leállításával nem ment-e szembe a párt a korábbi megnyilatkozásaival. Hogy a CEU maradását biztosítják-e vagy sem Budapesten, arról a párt nem beszélt.\r

\r

","shortLead":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra...","id":"20190307_Fidesz_es_a_leallitott_plakatkampany_nem_valtozott_az_allaspont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb83f2c-1a0f-40d5-948c-6e1628a836a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Fidesz_es_a_leallitott_plakatkampany_nem_valtozott_az_allaspont","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Fidesz és a leállított plakátkampány: nem változott az álláspont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány is vizsgálja az MNB javaslatát, hogy az első lakás vásárlását tegyék illetékmentessé.","shortLead":"A kormány is vizsgálja az MNB javaslatát, hogy az első lakás vásárlását tegyék illetékmentessé.","id":"20190307_Milliokat_sporolhatnanak_az_elso_lakasukat_vasarlok_Matolcsyek_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9987e9a-272f-424c-b702-58c311684f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Milliokat_sporolhatnanak_az_elso_lakasukat_vasarlok_Matolcsyek_tervevel","timestamp":"2019. március. 07. 20:24","title":"Milliókat spórolhatnának az első lakásukat vásárlók Matolcsyék tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6190b61e-0b21-477b-b1ba-3fc329f7cb9c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó Genfben körbejárt újdonsága valahol fél úton helyezkedik el a korábban kijött CX-3 és CX-5 között. És akár lágyhibrid változatban is elérhető.","shortLead":"A japán gyártó Genfben körbejárt újdonsága valahol fél úton helyezkedik el a korábban kijött CX-3 és CX-5 között. És...","id":"20190307_voroslo_de_arany_kozeput_megneztuk_a_vadonatuj_mazda_cx30_hibrid_divatterepjarot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6190b61e-0b21-477b-b1ba-3fc329f7cb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed5222c-52b3-4902-8043-924f1b4d3c41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_voroslo_de_arany_kozeput_megneztuk_a_vadonatuj_mazda_cx30_hibrid_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 07. 08:21","title":"Vöröslő, de arany középút: megnéztük a vadonatúj Mazda CX-30 hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyughelyére.","shortLead":"A művészt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyughelyére.","id":"20190307_Marcius_20an_temetik_Koos_Janost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37a4991-9453-4c72-a4f5-836baf69f14b","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Marcius_20an_temetik_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 07. 08:14","title":"Március 20-án temetik Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]