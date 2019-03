Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja az újságírók kitessékelését az országból.","shortLead":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak...","id":"20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab144540-8a12-4d18-8572-9a9574db9b31","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","timestamp":"2019. március. 10. 16:36","title":"Kiutasítottak három német újságírót Törökországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes átterjedni.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes...","id":"20190311_WHO_Nem_az_a_kerdes_lesze_influenzajarvany_hanem_hogy_mikor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f830cf-ea87-41b2-b769-56f589fa604a","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_WHO_Nem_az_a_kerdes_lesze_influenzajarvany_hanem_hogy_mikor","timestamp":"2019. március. 11. 14:29","title":"WHO: Nem az a kérdés, lesz-e influenzajárvány, hanem hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő múlt szerdán telefonon beszélt a CDU elnökével, azóta közelednek az álláspontok. ","shortLead":"A kormányfő múlt szerdán telefonon beszélt a CDU elnökével, azóta közelednek az álláspontok. ","id":"20190311_444hu_a_magyarok_otlete_volt_hogy_leszedik_a_Junckerplakatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7036bc-a8bf-42cb-b82a-6ee6ba297abb","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_444hu_a_magyarok_otlete_volt_hogy_leszedik_a_Junckerplakatokat","timestamp":"2019. március. 11. 14:58","title":"444.hu: Orbán ötlete volt, hogy leszedik a Juncker-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport lehet Orbán Viktor barátjának következő célpontja.","shortLead":"A Budapest Airport lehet Orbán Viktor barátjának következő célpontja.","id":"20190311_A_repuloterrel_szemezhet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b948948b-abc8-4285-881c-c5598c943a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_A_repuloterrel_szemezhet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 11. 08:45","title":"A repülőtérrel szemezhet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e908f64d-e9b3-4fc5-9f7f-cd2c14087b56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyáron már használhatják az autósok az M3-as új felüljáróját és csomópontját.","shortLead":"Nyáron már használhatják az autósok az M3-as új felüljáróját és csomópontját.","id":"20190311_csomopont_utepites_mogyorod_hungaroring_m3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e908f64d-e9b3-4fc5-9f7f-cd2c14087b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d5ccd0-99f0-475b-8bf5-a18b2fc0ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190311_csomopont_utepites_mogyorod_hungaroring_m3","timestamp":"2019. március. 11. 15:21","title":"Az idei magyar F1-futamra kész lehet az új csomópont az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal; sztrájkoltak a Hankook dolgozói, meg is kapták a fizetésemelést. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal...","id":"20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf881d52-67be-4064-a075-dd3d82668fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","timestamp":"2019. március. 10. 07:00","title":"És akkor a jólértesült Gulyás Gergely bemondta a szeptemberi válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]