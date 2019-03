Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista Rippel-fivéreket, és az Echo Tv volt vezérigazgatóját is.\r

\r

","shortLead":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista...","id":"20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6899223-2d62-45c0-952d-44e3939f95bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","timestamp":"2019. március. 12. 16:11","title":"Dózsa Lászlót díjazta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Albérletre és irodára is többet költhetnek a képviselők, ismerteti az RTL Klub Híradója, és az is kiderül, hogy csak egy irányba kötődik össze a képviselők és az átlagember pénze.\r

\r

","shortLead":"Albérletre és irodára is többet költhetnek a képviselők, ismerteti az RTL Klub Híradója, és az is kiderül, hogy csak...","id":"20190312_Csak_felfele_mozog_egyutt_az_atlagber_es_a_kepviselok_javadalma_lefele_mar_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a746b1db-b9a9-4c06-b06f-65421842be98","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Csak_felfele_mozog_egyutt_az_atlagber_es_a_kepviselok_javadalma_lefele_mar_nem","timestamp":"2019. március. 12. 20:59","title":"Csak felfele mozog együtt az átlagbér és a képviselők javadalma, lefele már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is posztolhatnak a bejárati kapunál, a bíróknak pedig szituációs gyakorlatokat tartanak majd. A törvényszék, úgy fest, jócskán levonta a tanulságokat a szökés után.\r

\r

","shortLead":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is...","id":"20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2910b6-edcc-4f94-b5ce-6bf3e1d443f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","timestamp":"2019. március. 12. 15:27","title":"Fegyveres szökés ügy: hemzsegni fognak az őrök a Fővárosi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Óriási lemorzsolódás a fiatalok körében, és az elöregedő pedagógusok nyugdíjba vonulásának fenyegető réme miatt nagy bajban van a pedagógusszakma. A kormány fizetésemeléssel, óraszámcsökkentéssel, a felső tagozatok összevonásának tervével próbál megoldást találni, a szakszervezetek nem optimisták - szolidaritási sztrájkra készülnek március 14-én.\r

","shortLead":"Óriási lemorzsolódás a fiatalok körében, és az elöregedő pedagógusok nyugdíjba vonulásának fenyegető réme miatt nagy...","id":"201903014_miremegerkezik_beremeles_nem_atvegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae14502-02d1-4f91-8139-9be1841ea5db","keywords":null,"link":"/itthon/201903014_miremegerkezik_beremeles_nem_atvegye","timestamp":"2019. március. 14. 05:30","title":"Mire megérkezik a béremelés, nem lesz ki átvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","shortLead":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","id":"20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cf1f7-7e57-4458-a7cf-cbc95abb4fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","timestamp":"2019. március. 12. 11:12","title":"\"A kialakult helyzet miatt\" elhalasztják a nőverő rapper fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pitti Zoltán közgazdász szerint a lakosság 60 százaléka a nemzeti átlagjövedelemnél kevesebb pénzből kénytelen megélni, a legnagyobb baj azonban mégsem ez.","shortLead":"Pitti Zoltán közgazdász szerint a lakosság 60 százaléka a nemzeti átlagjövedelemnél kevesebb pénzből kénytelen megélni...","id":"20190313_Egy_penzugyi_szakerto_szerint_a_magyar_fiataloknak_szinte_semmi_eselyuk_a_kitoresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad11663-377f-48cb-ad9b-39bf4d29c014","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Egy_penzugyi_szakerto_szerint_a_magyar_fiataloknak_szinte_semmi_eselyuk_a_kitoresre","timestamp":"2019. március. 13. 11:00","title":"Egy pénzügyi szakértő szerint a magyar fiataloknak szinte semmi esélyük a kitörésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos megvalósításáról árulkodik egy szabadalom.","shortLead":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos...","id":"20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b435f5-42b6-465b-9f73-5aecdc703556","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","timestamp":"2019. március. 13. 17:03","title":"Megmutatjuk: ilyen különleges, hajlítható kijelzős telefont készítene a ZTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af9ad61-835b-42e4-bef4-82401535e7c8","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A nők vállalkozókedvének megismerése mind a vállalati szféra, mind a makrogazdasági irányelvek kidolgozói szempontjából egyre érdekesebb téma. A globális gazdaságot tekintve e téren egyre szűkül a különbség a nők és a férfiak szerepvállalása között. Bár a trendek országonként eltérők, a Bisnode alább bemutatott indexe pozitív összefüggést mutat a nők gazdasági aktivitása és az egyes országok gazdasági mozgásai között.","shortLead":"A nők vállalkozókedvének megismerése mind a vállalati szféra, mind a makrogazdasági irányelvek kidolgozói szempontjából...","id":"bchbisnode_20190312_bisnode_felmeres_nok_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af9ad61-835b-42e4-bef4-82401535e7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f040f0a-3679-4a64-a218-240c8090b570","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190312_bisnode_felmeres_nok_gazdasag","timestamp":"2019. március. 12. 14:32","title":"Felmérés: Mekkora a nők szerepe a gazdaságban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"}]