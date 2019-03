Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren kértek elnézést.","shortLead":"A Twitteren kértek elnézést.","id":"20190314_Facebook_uzemzavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7317b6-fbee-4dde-bc76-a4103b082c68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Facebook_uzemzavar","timestamp":"2019. március. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a Facebook az üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra.","shortLead":"Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra.","id":"20190314_A_Jobbik_is_beallt_Puzser_Robert_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff722f5-0961-466c-8d7c-2c769f772f09","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_Jobbik_is_beallt_Puzser_Robert_moge","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"A Jobbik is beállt Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8be95f-788c-468c-87c4-3876776f8978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkaptuk a bizonyítványt, itt az amerikai külügyminisztérium éves jelentése.","shortLead":"Megkaptuk a bizonyítványt, itt az amerikai külügyminisztérium éves jelentése.","id":"20190314_Sulyos_kritikakat_fogalmaz_meg_az_USA_a_magyar_helyzetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8be95f-788c-468c-87c4-3876776f8978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532fdb0c-aef5-4690-b895-834129d17467","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Sulyos_kritikakat_fogalmaz_meg_az_USA_a_magyar_helyzetrol","timestamp":"2019. március. 14. 22:02","title":"Súlyos kritikákat fogalmaz meg az USA a magyar helyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen horderejű probléma.","shortLead":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen...","id":"20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d2454-3e91-408a-b4fe-44abeca9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","timestamp":"2019. március. 14. 11:03","title":"A mostani a Facebook eddigi legkomolyabb üzemzavara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok tűzveszélyesek lehetnek.","shortLead":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok...","id":"20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf50ff-152a-4266-a14c-fd327c3c99f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","timestamp":"2019. március. 14. 20:03","title":"Az öné ugye nincs köztük? Tüzet okozhatnak a HP laptopok akkumulátorai, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is 7,4 százalékos volt.","shortLead":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is...","id":"20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfea184-a009-47f9-83de-2aaa21fae4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","timestamp":"2019. március. 14. 17:10","title":"Megijedhettek a nyugdíjpénztári tagok, de az MNB mindenkit nyugtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]