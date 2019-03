Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb szabály legyen, de azokat tartsuk is be - írta Sebastian Kurz.","shortLead":"Kevesebb szabály legyen, de azokat tartsuk is be - írta Sebastian Kurz.","id":"20190314_A_liberalis_jogallam_kontinense_vagyunk__valaszolt_Macronnak_az_osztrak_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c82a1d-8b6d-4104-8070-41676d5bc0b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_A_liberalis_jogallam_kontinense_vagyunk__valaszolt_Macronnak_az_osztrak_kancellar","timestamp":"2019. március. 14. 16:55","title":"A liberális jogállam kontinense vagyunk - válaszolt Macronnak az osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve hatékonyabbá a szélerőművek áramtermelését.","shortLead":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve...","id":"20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e6069f-8de7-4314-afa0-f24ba5352eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 15. 17:03","title":"Ez jobb hír, mint gondolná: a Google mesterséges intelligenciája előre megmondja, merről fog fújni a szél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felperesek szerint a Johnson&Johnson’s -nál tudták, hogy azbesztet tartalmazhat a kozmetikum, a vállalat ezt tagadja.","shortLead":"A felperesek szerint a Johnson&Johnson’s -nál tudták, hogy azbesztet tartalmazhat a kozmetikum, a vállalat ezt tagadja.","id":"20190314_8_milliardos_karteritest_fizethet_a_JohnsonJohnsons_egy_rakkelto_termek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faecf3f-d17b-463a-938c-415e1f1e1896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_8_milliardos_karteritest_fizethet_a_JohnsonJohnsons_egy_rakkelto_termek_miatt","timestamp":"2019. március. 14. 19:19","title":"8 milliárdos kártérítést fizethet a Johnson&Johnson's egy rákkeltő termék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","shortLead":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","id":"20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a2a7b-1c88-44d7-b895-4867f808ec52","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Lesz csúcsrangadó az EL-negyeddöntőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

