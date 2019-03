Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","shortLead":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","id":"20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae425b8-0100-4926-9c2c-381f94776495","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","timestamp":"2019. március. 19. 16:52","title":"Merkel megfejtette, mi a 2015-ös menekülthullám tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők hétvégi, erőszakba torkollott megmozdulása miatt. Azt is jelezte, hogy azokon a helyeken, ahol az \"ultrák\" randalíroztak, betiltják a további tüntetéseket.","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány...","id":"20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039bb310-a469-4b62-8429-6c2fa82a0e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 18. 20:49","title":"Belebukott a párizsi rendőrfőnök a sárgamellényesek tüntetéseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","shortLead":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","id":"20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44efc97b-9118-4dcb-bad8-e2cb87051468","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","timestamp":"2019. március. 19. 12:37","title":"Hivatalos: jön a Kia Ceed Crossover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rétvári Bence szerint óriási siker a 2013-ban bevezetett rendszer, számos gyakorló tanár viszont erősen vitatja ezt, sőt van, aki úgy véli, a rendszer a nímandokat meg a viceházmestereket díjazza.","shortLead":"Rétvári Bence szerint óriási siker a 2013-ban bevezetett rendszer, számos gyakorló tanár viszont erősen vitatja ezt,...","id":"20190319_Kesz_atveres_show__Tenyleg_akkora_siker_a_pedagoguseletpalyamodell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7176fa97-369f-4a0a-a39f-227f4f54e4c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Kesz_atveres_show__Tenyleg_akkora_siker_a_pedagoguseletpalyamodell","timestamp":"2019. március. 19. 14:00","title":"„Kész átverés show” – Tényleg akkora siker a pedagógus-életpályamodell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk cége úgy döntött, hogy itt az ideje egy kis teljesítménynövelésnek. Ami ráadásul semmibe sem kerül.","shortLead":"Elon Musk cége úgy döntött, hogy itt az ideje egy kis teljesítménynövelésnek. Ami ráadásul semmibe sem kerül.","id":"20190319_ingyenes_tuning_a_tavolbol_egyszeru_gyari_szoftverfrissitessel_erosodnek_a_teslak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd00510-88c1-4138-a4be-48258323fb89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_ingyenes_tuning_a_tavolbol_egyszeru_gyari_szoftverfrissitessel_erosodnek_a_teslak","timestamp":"2019. március. 19. 11:21","title":"Ingyenes tuning a távolból: Egyszerű gyári szoftverfrissítéssel erősödnek a Teslák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb lett.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és...","id":"20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3dfee-9870-41cd-a71b-6b9d8c695874","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 19. 20:12","title":"Hiába a bírósági döntés, a kormány ragaszkodik az egyentankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83400154-f5fa-4d8f-8784-efe8f8251192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bencsik Gábor főszerkesztő levélben kérte az előfizetőket, hogy fizessenek be csekken a lapnak 650 forintot. ","shortLead":"Bencsik Gábor főszerkesztő levélben kérte az előfizetőket, hogy fizessenek be csekken a lapnak 650 forintot. ","id":"20190318_Megszunhet_a_Magyar_Kronika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83400154-f5fa-4d8f-8784-efe8f8251192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036906ec-8aef-4f82-8709-ceea40165ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Megszunhet_a_Magyar_Kronika","timestamp":"2019. március. 18. 15:36","title":"Megszűnhet a Magyar Krónika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]